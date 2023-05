Peso Pluma explota contra usuaria por “no saber quién es": “deberías buscar en Google”

Peso Pluma no ha aclarado la polémica que generó su club de fans en redes sociales.

Peso Pluma se ha convertido en el cantante joven más popular del momento, esto gracias a su talento en los corridos tumbados, situación por la cual innumerables usuarios aplauden su gran éxito.

Sin embargo, hay quienes critican contundentemente al artista mexicano, pues consideran que su música, así como su voz “no tiene nada de relevancia”, por tanto, lanzan mensajes en redes en contra de Hassan Emilio Kabande Laija, que es su nombre real.

De modo que a través de Twitter una usuaria escribió un tuit que al parecer le molestó bastante al intérprete de Ella Baila Sola, dado que le habría respondido sin tapujos.

Peso Pluma se ha vuelto arduamente popular por su éxito en los corridos tumbados. / Instagram: @pesopluma

“¿Quién es Peso Pluma?”, escribió la internauta, a lo que rápidamente el cantante respondió: “Deberías buscar en Google. En cuestión de segundos lo sabrías. ¿O acaso tu intención es verte única y diferente por acá?”.

Este fue el tuit de Peso Pluma que generó controversia en Twitter / Twitter: @ElPesoPluma

Sin embargo, usuarios rápido se dieron cuenta de que Doble P no fue quien escribió estas palabras, sino su club de fans, por lo que instantáneamente desactivaron los comentarios en su tuit; no obstante, internautas no se detuvieron a citar sus palabras, pues generó opiniones divididas.

Si bien, hubo quienes aplaudieron sus declaraciones, aunque otros reprobaron su manera “soberbia de responder”, creyendo que fue el cantante.

Peso Pluma fue tachado de “soberbio”. / Instagram: @pesopluma @valentinelizaldeoficial

“Grande Peso Pluma”, “Era responderle no humillarla”, “Crearon un mostruo”, “Puro Doble P, viejo”, “No te enojes mi amor”, “Lo amo”, “Te amo, Peso Pluma” “Tampoco te sientas que gira todo a tu alrededor”, “Literalmente no sos nadie”, “Este men cree que todo el mundo lo tiene que conocer”, “Ni quién te tope”, “Ya me cayó mal este compa”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento, el cantante no ha salido a aclarar las palabras que propinaron en su cuenta de club de fans.