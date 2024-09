Peso Pluma sufre robo en pleno concierto: Video

Durante su exitosa gira 'Éxodo Tour’ en Estados Unidos, Peso Pluma sigue haciendo gala de su cercanía con el público. En un reciente concierto en San Diego, California, el cantante de corridos tumbados protagonizó un momento inolvidable que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video que circula, se observa cómo el cantante baja del escenario para acercarse a la valla de seguridad y tener una conexión especial con el público para cantar juntos y que tengan la oportunidad de verlo más de cerca e incluso tocarlo.

Por supuesto, la reacción del público fue inmediata y generó un ambiente eufórico entre todos los que intentaban acercarse al artista.

Peso Pluma ha tenido una gira exitosa / Instagram: @pesopluma

Peso Pluma sufre robo y ni cuenta se da: Video

Lo destacado de la noche fue que Peso Pluma no solo se acercó a los fans, sino que también cantó su popular tema ‘PRC’ junto a ellos. Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de tomar el micrófono y compartir el momento con el cantante.

Sin embargo, el incidente más comentado de la noche ocurrió cuando un asistente logró arrebatarle la gorra al cantante. A pesar del robo, Peso Pluma mantuvo la calma y continuó con su actuación sin mostrar signos de molestia.

Así fue el momento / TikTok

De hecho fue en redes sociales donde hubo más quejas que las del artista a quien parece no haberle importado que le robaran la gorra, otros elogiaron su actitud por no ver mal que un seguidor se quisiera llevar algo de regalo aunque el cantante no lo hubiera ofrecido.

