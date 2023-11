Peso Pluma y Nicki Nicole confirman su romance en pleno concierto y se dan, ¿beso forzado?

Después de varias especulaciones, Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron lo que muchos creían: son novios.

Ayer 2 de noviembre, Nicki Nicole ofreció un concierto en el Pepsi Center de la CDMX, pero la sorpresa fue que invitó al escenario a Peso Pluma. Su invitado especial saludó al publico de la cantante y al grito de “beso, beso”, el mexicano reaccionó y le plantó un beso en la boca.

Tras este momento, Nicki Nicole se mostró nerviosa, pero le soltó un “gracias amor” y Peso Pluma le respondió “te amo mi amor”, esto de inmediato causó furor entre los asistentes del concierto.

Internautas grabaron esta escena que de inmediato se viralizó en redes sociales como TikTok e Instagram. Si bien, no era sorpresa ver a Nicki Nicole y a Peso Pluma juntos en eventos, esta es la primera vez que se dejan ver intercambiado muestras de cariño.

Nicki Nicole ofreció un concierto en el Pepsi Center / Alejandro Isunza

Ademas, confirman que hay más algo que una amistad, pues recordemos que en octubre la cantante argentina negó en una entrevista andar con el intérprete de ‘Ella baila sola´. En ese momento afirmó que solo eran amigos y hasta lo habría comparado con un perro, hecho que generó la molestia de los fans del intérprete.

Sin embargo, con lo ocurrido anoche, dejan prueba de que amigos, lo que se dice amigos, no son.

Nicki Nicole ofreció un concierto en el Pepsi Center / Alejandro Isunza

¿Beso forzado?

Algo que llamó la atención de los internautas que vieron este video de apenas unos segundos, fue que cuando Peso Pluma se acerca a Nicki Nicole para darle un beso, ella reacciona de forma inesperada e incluso hace la cabeza hacia atrás se ríe y finalmente Peso Pluma le da un piquito en la boca.

Para muchos, esto representó un beso forzado por la presión social. Así lo escribieron en redes: “Hermano te está usando”, “Peso Pluma sal de ahí”, “No la veo muy convencida”.

Mientras que otros seguidores creen que la cantante reaccionó así porque no quería confirmar su romance aún: “Bueno se me hace que ella es una persona muy tímida y no le gusta las polémicas y es obvio que le gusta por la manera en que lo mira. No todas las personas les gusta las relaciones a los cuatro vientos”.

Así se vivió el concierto de Nicki Nicole

Nicki Nicole abarrotó la noche de este jueves el Pepsi Center de la Ciudad de México con un show que es parte de su gira ´Abre su alma´, en el cual incluyó todos sus éxitos, y el público estuvo sumamente prendido.

La noche empezó con temas como ´Tienes mi alma´, ´Se va 1, llegan 2, ´Colocao´ y ´Mala vida´ que de inmediato corearon todos sus fans.

Nicki Nicole ofreció un concierto en el Pepsi Center / Alejandro Isunza

“Estoy tan feliz de estar en un país tan hermoso como México y poder presentarles mi música. Esta noche quiero que conmigo se diviertan, canten, se conmuevan, bailen. Será increíble” Nicki Nicole

Tras hora y media de concierto la velada terminó con los éxitos ´Qué le pasa conmigo´, ´Wapo traketero´ y ´Caen las estrellas´. Nicki Nicole agradeció nuevamente a todos sus fans y prometió volver pronto a nuestro país.