Platanito enciende las alarmas: Vica Andrade no responde sus llamadas. VIDEO

Hace unos días Segio Verduzco, mejor conocido como Platanito, volvió a despotricar en contra de Karla Panini por muerte de Karla Luna a propósito del reciente fallecimiento de Memo del Bosque, quien se dice también pudo haber muerto por obra de ‘la lavandera güera’.

En esta ocasión, Platanito habla un poco más sobre lo que ha significado la partida del productor mexicano para él, pero también enciende las alarmas, pues asegura que Vica Andrade no responde las llamadas. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos los detalles.

¿Por qué Platanito culpa a Karla Panini de la muerte de Karla Luna?

Desde hace ya bastante tiempo Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, y Karla Panini se han enfrascado en una tiradera en la que, esencialmente, el polémico payaso responde a cada intento de la comediante regiomontana por desprestigiar a su antigua amiga y compañera.

En esta ocasión Platanito trajo a cuento de nuevo las especulaciones sobre que Karla Panini le hizo brujería a su compañera llevándola a la muerte, pues a casi 8 años de la muerte de Karla Luna, quien perdió la batalla contra el cáncer, las hipótesis sobre su deceso se reavivaron luego de que se recordara la teoría de que Memo del bosque también fue víctima de brujería por parte de ‘la lavandera güera’.

Al respecto, Platanito dijo lo siguiente:

“Karla Panini, ¿qué podemos esperar de Karla Panini? Cuando le deseó la muerte, hizo lo imposible por mata… a Karla Luna y todo lo que me consta, por lo que vi y me enseñó Karla Luna, los mensajes de od... Cómo le decía a su marido (Américo Garza): ‘¿Por qué no le pega... bien?’. Se puede esperar todo de ella” Platanito

Respecto a si Karla Panini le ha hecho brujería a Memo del Bosque, luego de que se hiciera viral una foto del supuesto altar que trabajaba al productor, el comediante opinó lo siguiente:

''Pues creo todo, pero ¿para qué te digo cosas que no me constan y nada más es hablar por hablar? Desconozco. Yo no creo en la brujería y Memo, siendo tan creyente, no creo que haya creído en la brujería. Memo (se) fue por una enfermedad. Mi mamá también tiene cáncer. No se lo debo a la brujería’’.

¿Vica Andrade no responde las llamadas? Platanito enciende las alarmas

Pese a que apenas un días después de la noticia Vica Andrade rompió el silencio sobre la muerte de su marido, recientemente Platanito volvió a extender declaraciones en torno a la partida de su amigo y encendió las alarmas al mencionar que la viuda de Memo del Bosque no responde las llamadas, pues declaró lo siguiente:

''No sé qué pasa con Vica, está apagado el teléfono. No hay manera de comunicarme con ellos. Le quise dar el pésame, no se puede, y entiendo perfectamente bien. Me han dicho otras personas que Vica está demasiado devastada por la muerte de Memo; lo entiendo, era una pareja muy linda, se querían un montón, Memo adoraba a sus hijos.’' Platanito

Sobre el impacto de la muerte del productor, el comediante declaró que: ''Me pegó durísimo. Ustedes saben que Memo fue una persona fundamental en mi carrera como Platanito, sobre todo en televisión; le debo la televisión a Memo, aprendí a hacer televisión. Viste, ayer lloré y lloré, ayer fue para mí un día muy feo. Pero bueno, la vida continúa y sé que Memo está descansando y eso me hace sentir bien.’'

Recientemente, Vica Andrade reapareció en redes para publicar un desgarrador video de Memo del Bosque junto a sus hijos, con el que termina de despedirlo al acompañarlo del siguiente texto:

“SOMOS SOSTENIDOS POR EL PODER ,EL AMOR y LA PAZ DE UN DIOS INVENCIBLE .Gracias por tanto amor a todos. Que Dios los Bendiga y él haga resplandecer su rostro sobre cada uno y sus familias!!!! Gracias Gracias Gracias !!!! TE AMAMOS PAPI!!!!! SIEMPRE Y PARA SIEMPRE EN NUESTRO CORAZÓN!!!!!!!!!”.

Sin embargo, es muy probable que en lo personal la actriz mantenga distancia para poder llevar el duelo correspondiente y estar al pendiente de sus hijos.