Poncho De Nigris asegura que ir a la escuela no te hace exitoso: “cosas que no me iban a servir”

Poncho De Nigris aclaró que muchas materias que tuvo mientras estudiaba no sirvieron para nada.

Poncho De Nigris dio de qué hablar durante el más reciente episodio del podcast Viejos Lobos de Mar, que conduce junto a Oscar Burgos, los conductores, abordaron el tema de la educación a través de la escuela.

Ambos aseguraron que en su caso tuvieron mejores aprendizajes lejos de las aulas. Sin embargo, Poncho De Nigris confesó que nunca le gustó la escuela debido a que su formación educativa “no me iba a servir para la vida”.

Burgo detalló que las personas que no asistan a la escuela no deben ser clasificados como incultos: “mucha gente dice ‘es que no fue a la escuela, es un inculto’. ¡no es cierto! Yo llegué hasta tercero de secundaria y soy mucho más culto que muchos de mis compañeros que terminaron la carrera”.

Poncho de Nigris volverá a ser parte de un reality en el que las estrategias son lo más importante / Instagram: @ponchodenigris

Fue ahí que De Nigris reveló que él se siente orgulloso de aprender en la calle: “yo me siento orgulloso de algo; me gradué de licenciado en Administración de empresas. Al último acabé en la UR porque batallaba para la escuela, no me gustaba mucho la escuela porque yo sabía que estaba aprendiendo algunas cosas que no me iban a servir para la vida, entonces me gustaba más aprender en la calle”.

El actor aclaró que no está motivando a los adolescentes a no estudiar: “no digo que no vayan a la escuela, es bien importante prepararse, pero no me acuerdo casi de nada de lo de la escuela que apliqué en la vida”.

Entonces el comediante intervino: “a ver, ¿de qué sirvió química? Nada más perdí el tiempo, cuándo las voy a usar (las fórmulas), para qué las quiero. Los quebrados, ¡en mi vida los he usado! Aprende a sumar, restar, multiplicar y se acabó”.

Poncho mencionó que siente orgulloso de todo lo ha hecho: “me siento muy orgulloso de haber llegado hasta donde he llegado sin haber estado bien preparado, porque me cultivé con los amigos, con las relaciones, con la calle, con el trabajo”.