Potro Caballero revela que sufrió con la frialdad de su padre: “Me duele”

Luis ‘Potro’ Caballero, conocido influencer y exparticipante de ‘Acapulco shore’, recibió a su primogénito a principios de abril junto a su pareja, Fernanda de la Mora. Esta experiencia ha despertado en él un profundo deseo de ser un padre presente en la vida de su hijo.

Potro reflexiona sobre los padres ausentes

Durante su participación en el programa ¡Qué buena hora!, ‘Potro’ compartió su opinión sobre la importancia de la presencia paterna en la vida de los niños. Criticó la idea de intentar compensar la ausencia con regalos materiales, enfatizando en la importancia del tiempo y la interacción con los hijos.

“Me parece muy chafa la realidad cuando un papá quiere llenar ese hueco o ese vacío con cosas materiales. El estar con tu hijo es más satisfactorio, jugar fútbol o simplemente estar porque luego esos niños crecen con trauma (…) yo apenas que me acabo de estrenar como papá lo único que quiero es estar con el bebé todo el día. Lo amo”, dijo Potro.

Luis ‘Potro’ Cabello y Fernanda de la Mora ya son papás / Instagram: @ luispotrocaballero

Potro recuerda que su padre no era cariñoso

El tema llevó a ‘Potro’ a sincerarse sobre un aspecto de su vida del cual rara vez había hablado: su relación con su padre. Recordó con nostalgia la falta de cariño y de tiempo compartido con su papá durante su infancia.

“Fíjate que, como herida tal cual es un tema delicado pero sí. Me hubiese gustado que mi papá fuera muchísimo más cariñoso conmigo, me hubiese encantado. No jugaba conmigo”. Luis ‘Potro’ Caballero

El influencer confesó que esta carencia afectó su personalidad, a pesar de su aparente personalidad relajada. Reconoció que, aunque se muestra como una persona sin preocupaciones, en realidad es bastante sensible y le duele la falta de afecto de su padre.

“Siento que todas las cosas te van moldeando, yo creo que si en gran parte influyó a que sea extrovertido como que nada me importa, pero en realidad soy muy sensible y la neta si me duele que no fue muy cariñoso conmigo”.

Las experiencias de ‘Potro’ Caballero resaltan la importancia del vínculo entre padres e hijos y cómo las carencias afectivas pueden moldear la personalidad. Su compromiso con ser un padre presente refleja una valiosa lección sobre la paternidad.

