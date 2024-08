Potro llama “parásito” a este participante de La casa de los famosos México

Al parecer, la polémica de La casa de los famosos México ha trascendido el reality show, debido a los fuertes comentarios que realizó Luis ‘Potro’ Caballero, quien fue el tercer eliminado del programa.

Tras su salida, el conductor se ha mostrado sorprendido por la reacción del público fuera del programa, pues ha sido testigo de cómo su equipo, team Tierra, recibe poco apoyo debido a las actitudes y comentarios que han manifestado.

Cabe señalar que en los últimos días quien ha sido duramente criticado es el actor cubano Sian Chiong, a quien el público ha acusado de traicionar al “cuarto Mar” y de utilizar estrategias mal vistas en las competencias.

Luis Potro Caballero

Luis ‘Potro’ Caballero aseguró que nunca le cayó bien Sian Chiong

Los conflictos entre los participantes suelen ser parte fundamental de la narrativa de La casa de los famosos México. Un reciente ejemplo de esto se ha dado reality show, donde Luis ‘Potro’ Caballero expresó abiertamente su antipatía hacia Sian Chiong, otro de los concursantes del programa.

Las palabras de Caballero han generado controversia, pues revelan no solo una falta de afinidad personal, sino también una crítica a la estrategia de juego de Chiong, calificándolo de “parásito”.

Caballero no dudó en señalar que desde el principio Sian no le cayó bien y que no necesitó mucho tiempo para formarse esa opinión. En sus propias palabras, afirmó: “Yo lo descifré a la primera y no lo sacamos. Es un parásito” .

Esta declaración no solo refleja la percepción que tiene Caballero sobre Chiong, sino que también resalta un juicio negativo que podría estar basado en la competencia que caracteriza al reality show.

Además, Caballero hizo alusión a las estrategias fallidas de Chiong, señalando que no le funcionaron ni con Ricardo ni con Sabine. Esta crítica refuerza la idea de que, desde la perspectiva de Caballero, Chiong ha intentado utilizar a otros para avanzar en el juego sin éxito. “Sian ha demostrado a lo largo de toda la semana que no le funcionó la estrategia con Ricardo, no le funcionó con Sabine, como dice Shanik, en una alpinista, es el vividor de la casa”, expresó Caballero .

Las palabras de Luis ‘Potro’ Caballero han dejado claro que no todos los participantes pueden llevarse bien, y que las estrategias de juego pueden ser tanto una herramienta para avanzar como un detonante de conflictos abiertos.

