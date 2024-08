Mariana Echeverría habría sido castigada fuertemente por incumplir contrato de La casa de los famosos México

La controversial salida de Mariana Echeverría de ‘La casa de los famosos México’ sigue dando de qué hablar. Luego de participar en el programa ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’ donde aceptó que fue humillada por los conductores, la eliminada del reality indicó que en unos días se reencontrará con su familia en León, a donde se mudaron por el trabajo de su esposo, el arquero Óscar Jiménez.

Tras los ataques, Mariana dijo que no dará más entrevistas, lo que iría en contra del contrato que firmó al ser parte del reality más visto actualmente.

Según Hugo Alexander Maldonado, el contrato en cuestión diría que se comprometía en darle difusión al programa una semana antes de ingresar y dos luego de ser eliminada.

Mariana Echeverría se sintió humillada en Hoy / YouTube: Hoy

El supuesto incumplimiento de Mariana Echeverría

Según Álex Kaffie, la conductora estaba reacia a participar en ‘Cuéntamelo ya!’ Así que Endemol, la empresa involucrada en el programa tuvo que hacer presión para que la conductora estuviera presente.

“Fue obligada a ir a ‘Cuéntamelo Ya!’, fue llamada por la producción y le dijeron ‘aquí está tu contrato y tienes que cumplirlo. Tienes que acatarlo porque ella ya no quería presentarse a ‘Cuéntamelo Ya!’, ni tampoco a la Gala de nominación”, dijo.

Al parecer la urgencia de Mariana de irse con su familia es porque supuestamente alguien estaría enfermo, aunque le recordaron sus compromisos: “Aquí está este contrato. Tú lo firmaste y tienes que presentarte a estos programas, porque además sigue cobrando un sueldo”.

Mariana asistió a Cuéntamelo ya! de manera obligatoria, según indicaron / Twitter: @CristinaCidCruz

Pese a esto, indicaron que la conductora no habría llegado a la grabación del programa ‘Con permiso’. Según informó Juan José Origel la integrante de ‘Me caigo de risa’ canceló su participación solo un día antes de la entrevista.

“A mí me cae bien, y no sé por qué es así… que venga quien quiera, da igual, los que han venido han estado a gusto, pero claro que han venido los buenos. Falta a los que les hemos tirado… no va a venir y yo venía preparado, pero no pasa nada, una invitada más o una invitada menos”, comentó.

Además, Kaffie comentó que la conductora se habría negado a pedir disculpas en un video a recomendación de su manager, quien le sugirió que lo hiciera aunque ella no habría accedido.

¿Cuál sería el castigo hacia Mariana Echeverría?

Según Hugo Maldonado, al ver las actitudes de Mariana, las empresas involucradas ya le recordaron sus compromisos: “Endemol ya tomó cartas en el asunto y le leyeron las cláusulas, le dijeron: ‘Tú tienes un contrato donde estabas obligada a hacerle promoción al reality show, en estos programas’. Le pasaron la lista, incluido el de ‘Con permiso’, que no los podía censurar como pretendía censurar a los externos, porque eso sí se lo permitieron”.

Mariana Echeverría ha sido criticada por su participación / IG @marianaecheve

Es así que supuestamente Echeverría deberá pagar una penalización: “Va a pagar una multa por no ir a las entrevistas. Además su salario se lo van a bajar porque sigue cobrando a pesar de estar eliminada, y ahora me dicen que ya está en la misma posición que estuvo Niurka Marcos que terminó peleada con Endemol y Telemundo. La castigan por no cumplir con el contrato”, contó.

En medio de esta controversia se piensa que el domingo podría ser la última aparición de Mariana en los programas relacionados con el reality.