Tania Rincón sale en defensa de Mariana Echeverría tras disculpas en el programa ‘Hoy’

Después de ser la cuarta eliminada de ‘La casa de los famosos México’, Mariana Echeverría fue invitada al programa ‘Hoy’ para compartir su experiencia en el reality show y abordar algunas declaraciones controversiales que realizó sobre la dinámica entre los conductores del matutino de Televisa.

En su momento, Mariana había mencionado que Arath de la Torre no tenía una buena relación con sus compañeros en el programa, llegando a insinuar que “una de las Andreas” no soportaba al actor. Estas afirmaciones generaron un gran revuelo en redes sociales.

Durante su participación en ‘Hoy’, las presentadoras no tardaron en cuestionar a Echeverría sobre sus comentarios, asegurándole que Arath es una persona muy apreciada por todos en el equipo.

Ante esto, la exintegrante de ‘Se vale’ reconoció que, aunque en algún momento percibió cierta tensión entre Arath y otros conductores, se había equivocado al “hablar sin pruebas”, por lo que ofreció una disculpa pública entre lágrimas. Mira aquí el incómodo momento.

Después Escalona fue cuestionada al respecto y dijo que no había sentido sinceras las disculpas.

Tania Rincón defiende a Mariana Echeverría tras polémica en ‘Hoy’

Tania Rincón salió en defensa de Mariana Echeverría un programa de Exa FM después de que esta última enfrentara una situación incómoda durante su aparición en el programa ‘Hoy’.

Rincón, quien estuvo presente en la entrevista junto a Andrea Escalona y Galilea Montijo, describió lo difícil que fue el momento en que se cuestionó a Mariana sobre sus declaraciones respecto a la supuesta mala relación entre Arath de la Torre y una de las conductoras.

Tania Rincón “Fue muy incómodo cuando se le cuestionó por qué había dicho que una ‘Andrea’ no se lleva bien con Arath, y pues resulta que dijo que era Andrea Escalona. Escalona tuvo su momento para decirle que no, de hecho, yo se los puedo decir, Andrea Escalona es una de las que mejor se lleva con Arath. Arath es un tipo muy querido”.

Rincón también enfatizó que el contexto del reality a veces se olvida: “Si creo que de pronto se nos olvida que es un juego. A veces se nos olvida que ellos, cada uno, tiene una estrategia y cada uno tiene una forma de juego”.

Finalmente, Tania mostró empatía hacia Mariana, asegurando que la situación la ha afectado profundamente: “Mariana ya sabe que se equivocó. Dwfinitivamente ya lo sabe. Ya lo está padeciendo y lo digo porque me consta. La vi llorar. Mucha gente dice que son falsas sus lágrimas, pero ella no la está pasando bien desde el momento en que le dieron su teléfono. No está pasando bien”.

