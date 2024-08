Verónica Castro habla de la reconciliación de Cristian y Mariela Sánchez: ¿Está de acuerdo con la relación?

Hace unos días, Cristian Castro confirmó su reconciliación con Mariela Sánchez, de quien se había separado luego de que se filtraran audios polémicos en los que ella hablaba muy mal del cantante.

La pareja concedió una entrevista el pasado 20 de agosto para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, en la cual el intérprete de ‘Azul’ aseguró estar dispuesto a comprometerse con Mariela.

Además, ambos tienen la misión de recuperar la confianza de su madre, Verónica Castro, quien supuestamente estaba muy decepcionada por los comentarios que hizo la argentina.

La tarde de este viernes 23 de agosto, Verónica Castro reapareció ante las cámaras de ‘Ventaneando’, donde rompió el silencio sobre la decisión de su hijo Cristian de regresar con Mariela Sánchez.

Recordemos que meses atrás la actriz conoció a la argentina, y en fotografías que salieron a la luz, se vio que tenían una muy buena relación, ya que incluso visitaron juntos la Basílica de Guadalupe.

Verónica Castro

“Volvió, pero qué le vamos a hacer, el amor es así. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Quién no se equivoca en el amor? Todos nos equivocamos en el amor. Yo creo que todos estamos equivocados y llega un momento en el que decimos: ‘Dios mío, la regué’. Yo misma la regué cuántas veces, no tantas porque no fui de muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué”.