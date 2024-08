Mariana Echeverría ya se hartó: “Basta de humillaciones; se acabó”

Desde que Mariana Echeverría fue la eliminada de la semana en el reality ‘La casa de los famosos México’, la conductora se fue enterando poco a poco de que su actitud en el reality no cayó bien en la audiencia e hizo salir a la luz varias experiencias que compañeros del medio tuvieron con ella. Hubo comentarios de al menos una decena de personas del medio del espectáculo que identificaron las actitudes de Mariana en el reality como su verdadera forma de ser.

Jessica Segura comparó su relación laboral con la experiencia de trabajar con personas “que no te caen bien”. Faisy, con quien tuvo desacuerdos antes de entrar al programa, también mencionó que no eran amigos y prefirió no hacer más comentarios sobre ella. Asimismo, Tania Riquenes, otra excompañera, la acusó de ser conflictiva.

Gloria Aura la señaló de haber tenido conductas de bullying contra excompañeras del CEA. Un internauta la acusó en redes de haber tratado mal a su hijo diagnosticado con autismo quien le pidió un autógrafo a su esposo y hubo quienes recordaron algunos incidentes fatales en los que supuestamente estuvo presente Mariana donde dos jóvenes perdieron la vida en momentos distintos por retos peligrosos.

Ella ofreció disculpas en el programa “Hoy” por lo dicho en el reality que aludió a conductores del matutino, pero Andrea Escalona dijo que no las sintió sinceras. También se presentó en “Cuéntamelo ya!” y aseguran que salió sumamente molesta e insultó al productor porque le mostraron algunos de los señalamientos de excompañeros de trabajo, los cuales ella no toleró.

Respecto a estas acusaciones, Mariana indicó en el programa de Maxine Woodside: “Me está dando risa lo que no me tenía que dar risa, pero con tal de subirse al tren de ‘La casa de los famosos’ ya inventan cada cosa. Me tuve que meter a Internet para ver qué eran las ruletas rusas. Lo de Perisur: Perisur es una plaza muy grande donde hay mucha gente y cámaras por todos lados y no hay ningún video. No hay nada porque no pasó”.

Y agregó: “Me está dando risa porque, con tal de generar likes en su contenido hacen este tipo de declaraciones. Pero bueno, yo me quedo con los míos”.

Mariana Echeverría se defiende de los comentarios que han hecho personas que la conocen y con quienes no se ha llevado bien

La exhabitante de la casa más famosa de México también dijo que en los últimos días ha sido señalada en programas de televisión y puso un alto a ello, recalcando que no lo permitirá más.

“Llevo 15 años de carrera y me voy a quedar con eso porque no saben más que inventar. Ya me llevé la lección de vida, ya ahí quedó. Ya también basta de humillaciones y esas cosas. Se acabó”, señaló.

