Premios Bandamax 2023: Te contamos todos los detalles de la ceremonia que será el próximo miércoles

Estamos a unos días de que se realicen los Premios Bandamax 2023, con los que se reconocerá a lo mejor del Regional Mexicano. Por tal motivo te traemos algunos detalles que podrás ver en esa noche tan especial.

La entrega contará con varios números musicales de algunas figuras destacadas del regional mexicano. Ya que se tiene contemplada la presentación de Majo Aguilar, El Bebeto, Claudio Alcaraz, La Trakalosa de Monterrey, Marca Registrada, Cardenales de Nuevo León, Cuisillos, Gerardo Coronel, Alameños de la Sierra, Panter Bélico, Fiera de Ojinaga y Los Tigres del Norte.

La ceremonia será conducida por Cynthia Urias, Paul Stanley, Ingrid Lazper, Chito Villegas y Marie Claire Harp. Los detalles tras bambalinas estarán a cargo de Magdalena Chipres, El Mapache, Melissa y Melina León, Jorge Badillo y Gaby Carrillo, entre otros.

Los premios serán transmitidos en vivo por el canal de Bandamax a partir de las 18:00 horas para todo México, América Latina y Estados Unidos.

Platicamos con Chito Villegas, conductor de Bandamax, y esto nos dijo:

El presentador también comentó que este año estarán presentes Los Tigres del Norte, quienes, aparte de tener un musical, recibirán un reconocimiento especial:

Chito Villegas

“Ya está confirmado... se va a hacer algo especial con los Tigres del Norte. No puedo revelarte que es, porque si no me van a regañar de nueva cuenta”.