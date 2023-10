Premios Billboard de la Música Latina 2023: los mejores shows

Esta noche tuvo lugar una nueva edición más de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 . En el escenario estuvieron presentes, para deleitarnos con sus presentaciones, los artistas latinos más exitosos del momento.

Aquí el recuento de los shows que hicieron cantar y moverse a más de uno. En TVNotas tenemos la lista completa de los ganadores y te contamos cuáles fueron sus impresiones al subir al esecenario para recibir su galardón.

Tini

La cantante fue la encargada de abrir la noche y, como de costumbre, puso a todos de pie con su exitoso tema Cupido. Tini nos deslumbró con un atuendo en color rosa que dejó a ver su increíble figura.

Grupo Frontera

Sin duda, Grupo Frontera es una de las agrupaciones mexicanas más exitosas de todos los tiempos. Por ello, su música no podía faltar sobre el escenario de los Billboard. La agrupación con su tema El amor de su vida prendió los ánimos de todos los presentes. ¡Sin llorar!

Myke Towers y Yandel

El cantante de música urbana, causó gran emoción al presentarse junto a Yandel al intérpretar la canción Borracho y loco ¡Presentación 10 de 10!

Marc Anthony y Pepé Aguilar

¡Vaya dúo! Nadie lo pidió, pero todos lo necesitábamos. Marc Anthony y Pepé Aguilar nos dejaron con la boca abierta y con el corazón latiendo a mil por hora con su interpretación de Ojalá te duela.

Manuel Turizo y Marshmello

¡La música lo agradece! Este par prometió y cumplió. El Merengue sonó y puso a bailar a todo el recinto. Turizo deslumbró con sus increíbles pasos. ¡La sensualidad es lo suyo!

Los Ángeles Azules

Para una buena fiesta, no podía faltar buena música. ¡Desde Iztapalapa para el mundo!

Los Ángeles Azules, llegaron a la ceremonia para recibir el Premio Trayectoria Artística y obviamente pusieron todo el sabor cuando cantaron sus éxitos Otra noche, Mis sentimientos, Nunca es suficiente y Cómo te voy a olvidar, muy bien acompañados de Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes.

Sofia Reyes presentando “Nunca Es Suficiente” junto a Los Ángeles Azules en los #Billboards2023 pic.twitter.com/RNKLpA5tpd — Sofia Reyes Data  (@ReyesData) October 6, 2023

Peso Pluma y Nicki Nicole

¡El duó más esperado! Por semanas los rumores de una relación entre Peso Pluma y Nicki se han hecho más fuertes. Hasta ahora ninguno de los dos lo ha confirmado pero la química en su actuación en los Billboard nos dejó sin palabras. Interpretaron su gran éxito Por las noches-Remix.

Olga Tañón

Como las grandes, Olga Tañón ofreció un gran espectáculo con un remix de su clásico tema Es Mentiroso. Sin duda, la mujer de fuego puso a todos a bailar.

🔥 @OLGATANON1313 demostró por qué la llaman La Mujer de Fuego con este súper remix de su clásico "Es Mentiroso" 💃🎶 Puso a todo el mundo a bailar en los #Billboards2023. ¿A quién le dedicas esta canción? 👀 pic.twitter.com/FrDPABDsQa — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

Bad Bunny

¡El conejo malo llegó! Bad Bunny presentó un mix con sus mejores éxitos, iniciando con Tarot, para seguir con Titi me preguntó. En su presentación también incluyó Neverita, Me porto bonito y Where she goes. El momento más inesperado fue cuando cantó Preview, canción que estrenó hace una semana. El cantante se llevó tres galardones y sin duda demostró por qué es el Artista del año.

Se prende el escenario de #Billboards2023 con este remix de #BadBunny 🎶🔥



¿Cuál es tu canción favorita del Conejo Malo? 🐰👇 pic.twitter.com/aJ6yyi2z3W — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

Peso Pluma y Yng Lvcas

¡Hoy es noche de estar soltera! Y que mejor que serlo al ritmo de Peso Pluma y Yng Lvcas. Bebé fue la canción con la que el cantante de corridos tumbados encendió al público en Miami. Recordemos que esta canción se hizo muy viral en todas las redes sociales. ¡Disfruta su actuación!

"Hoy es noche de estar soltera" 💃🏽🎶🔥



¡@_PesoPluma y #YngLvcas nos pusieron a bailar! Deja tu emoji de ❤️‍🔥 si te gustó tanto como a nosotros. 👇 pic.twitter.com/VmEe0oO7Jm — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

Chiquis y Calibre 50

¡Ay dolor ya nos volviste a dañar! Chiquis y Calibre 50 rindieron un homenaje como se debe a la Diva de la banda, Jenni Rivera. Su presentación comenzó con Basta ya, continuaron con el indudable éxito Inolvidable y cerraron con broche de oro al cantarYa lo sé. Este momento nos dio directo a la nostalgia a todos los que somos fanáticos de Jenni Rivera. ¡Nos encantó!

🤩✨ El homenaje a Jenni Rivera de parte de su hija @Chiquis626 nos puso los ojos aguados y el corazón contento. 🥹



¡Qué momento tan conmovedor y especial en los #Billboards2023! pic.twitter.com/srouByyDYl — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

Myke Towers y Feid

Yo la llevo al cielo para muchos fans uno de los mejores temas que estos dos nos pudieron ofrecer. Todo el público cantó al unísono ¡Ella se suelta el pelo!

Feid junto a Myke Towers & Sky Rompiendo presentando “El Cielo” en los Premios Billboard. 🇵🇷🇨🇴 pic.twitter.com/bmg9pkRLiu — Feid Site (@feidsite) October 6, 2023

Farruco, La Factoria y Eddy Lover

Para cerrar con broche de oro esta gala, los flamantes reguetoneros presentaron un remix de Perdóname. ¡Puro old school!

Si alguna vez, sentiste algo lindo por mi...Perdónameee 😩🙌🏾🔊 Súbele al volumen y canta con ganas.



Con este remix cerramos el show con broche de oro #Billboards2023 #LaFactoria @FarrukoOfficial #EddyLover ¿Qué te pareció? 👇 pic.twitter.com/fBdJmms0yB — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

Una de las latinas que mas extrañamos en esta gala fue a Shakira. Echamos de menos sus movimientos de cadera y, como últimamente es costumbre, su tiradera en el escenario contra Piqué.