Presentan con gran éxito el video del corrido de Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante participó en el video del corrido y comentó que quedó sorprendido tras la obra de Marko Peña.



No cabe duda que uno de los periodistas de espectáculos más importantes de nuestro país es Gustavo Adolfo Infante, y es así que el cantante de música grupera Marko Peña decidió hacerle un corrido y además grabaron un video del mismo.

Y precisamente la noche de este jueves en un salón ubicado al centro de la CDMX se llevó a cabo la presentación del video en el que no sólo aparecen el conductor y el músico, sino que también salen en él Isabel Madow, Aleida Núñez, Roberto Tello y Carmen Campuzano, entre otros.

Sobre esta canción, Gustavo Adolfo Infante declaró: “Es un honor. No lo había dimensionado. Un corrido se le hace a la gente importante y qué padre que me hayan considerado. Para el video se necesitaba una modelo y qué mejor que mi esposa tan guapa que me iba acompañando”.

Además, el conductor agradeció a la talentosa periodista y publirrelacionista Vicky López por haber ayudado en toda esta idea del corrido y del video. Además de que Vicky fue la encargada de conducir este evento.

El cantante y compositor, Marko Peña aseguró: “Gustavo Adolfo se lo merece. Es uno de los grandes periodistas de Latinoamérica y Estados Unidos. El video ya está en todas las plataformas y surgió porque un día fui a su programa ´De primera mano´, le canté una estrofa y me dijo que lo concluyera y estoy muy feliz con el resultado logrado”.

Además de que nos cantó una parte del tema que entre su letra dice “Gustavo Adolfo es gente de trabajo que viene de menos a más, hombre de palabra con porte y estilo, no confunde la humildad. Lo apasiona el espectáculo”.

En esta presentación acompañaron al periodista sus compañeros de ´De primera mano´ como Erika González, Addis Tuñón y Eduardo Carrillo.