Protagonista de 'Precious', ¡Será mamá! está embarazada de gemelos

Gabourey Sidibe, la actriz que deslumbró en la película “Precious” en 2010, y su esposo, Brandon Frankel, están esperando no solo uno, sino dos bebés, ya que la pareja se convertirá en padres de gemelos próximamente.

A través de sus redes sociales, la actriz emocionó a sus miles de seguidores al compartir la noticia mediante una serie de tiernas fotos. En las imágenes, los futuros padres irradiaban felicidad e ilusión.

Mira: Filtran video del momento de la agresión de Carlos Gómez a Rodrigo Romeh en ‘La casa de los famosos’

En dicho post fue acompañado del siguiente mensaje:

“¡Estoy embarazada! ¡Pensamos que era hora de dar a nuestros gatos algo de responsabilidad, así que les estamos dando a cada uno un bebé del que cuidar! ¡Doble de bebés, doble de gatos, doble de diversión!! ¡Entrega de gemelos próximamente!”. Gabourey Sidibe





Aunque aún no se conoce el género de los bebés ni la fecha exacta de su llegada, las felicitaciones y buenos deseos inundaron las redes sociales para Gabourey Sidibe y su esposo por la emocionante noticia de la llegada de sus hijos.

Gabourey Sidibe, actriz de ‘Precious’, se casó en secreto en una boda privada

La actriz Gabourey Sidibe conoció a Brandon Frankel en una aplicación de citas y contrajeron matrimonio en 2020, solo cuatro meses después de haberse comprometido. La actriz sorprendió a revelar que se casó en secreto.

Brandon Frankel trabaja en marketing y branding. Según información que recoge el portal “HITC”, su perfil de LinkedIn registra que ha trabajado en Cameo desde julio de este año, una empresa con sede en Chicago que ofrece videos personalizados. La firma fue nombrada una de las “50 empresas más geniales” de la revista TIME.

En Instagram, el mismo se describió como una persona que le gusta realizar ejercicio y viajar, además mencionó que la revista de Billboard lo nombró como uno de los Power Players del branding.

Ve: La casa de los famosos se está quedando sin habitantes: ¡Esta sería su estrategia para resolverlo!

¿Quién es Gabourey Sidibe?

Gabourey Sidibe, nacida el 6 de mayo de 1983 en Brooklyn, Nueva York, es una actriz destacada conocida por su papel protagónico en la película “Precious”, dirigida por Lee Daniels. Su actuación le valió elogios de la crítica y una nominación al premio Óscar a la Mejor Actriz. A lo largo de su carrera, ha continuado trabajando en la industria del entretenimiento, participando en proyectos como “Tower Heist” y la serie de televisión “American Horror Story”. Además, Sidibe lanzó un libro de memorias titulado “This Is Just My Face: Try Not to Stare” en 2017.

Lee: El Capi Pérez pone a la venta su ropa con las tres ‘B’ ¡buena, bonita y barata!