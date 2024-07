‘Qué chulada’ sale del aire: Conductores se despiden con desgarrador video de Verónica Toussaint

El fallecimiento de Verónica Toussaint el pasado 16 de mayo conmocionó a toda la industria de la farándula. La actriz perdió la vida a los 48 años luego de una larga lucha contra el cáncer de mama.

La partida de la también comediante dejó muy afectados a televidentes y usuarios en redes sociales, quienes siempre reconocieron que fue una gran mujer, apasionada por su trabajo, pese a la adversidad.

Verónica Toussaint posando a la cámara sonriente / Instagram: @veronicatouss

Por esta razón, algunos programas en los que participó siguen recordándola a dos meses de su sensible fallecimiento. En esta ocasión, salió al aire un video que la famosa dejó grabado para despedirse de sus compañeros de ‘Qué chulada’, así como de Imagen de Televisión.

Y es que la producción del programa ‘Qué chulada’ dio a conocer a televidentes que saldrá del aire tras cuatro años de transmisión. Sin embargo, no fue solo la salida del programa lo que sorprendió a la audiencia, sino que también fue el enternecedor mensaje que dejó grabado Verónica para despedirse del público y sus compañeros.

Verónica Toussaint se despide de ‘Qué chulada’ en su último programa al aire

El pasado 12 de julio se llevó a cabo el último programa de ‘Qué chulada’ en el cual la producción aprovechó para compartir con sus televidentes un enternecedor mensaje que dejó Toussaint pocos días antes de su fallecimiento.

En el video se puede ver cuando Vero agradeció a todo el equipo de Imagen por darle la oportunidad de ser parte de este programa.

“Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes; agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy”. Verónica Toussaint

Eso no es todo, la ganadora del Premio Ariel dedicó un bonito mensaje a todas sus compañeras de foro, principalmente a Mariana Hernández y Martha Guzmán.

“Esta cómplice increíble de nada más, escucharla respirar, sabía que nos iba a sacar un ataque de risa, a Martha y sus bailes, cómo fuimos compañeras en el camino con un diagnóstico similar, mucho qué aprenderle, su manera de hacer televisión”, agregó Verónica.

Finalizó: “Gracias por sus comentarios, cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ‘¡Qué chuladas!’, y las chuladas, para siempre porque no solo es un programa de televisión, sino un estado de ánimo”.

Usuarios reaccionan al mensaje de Verónica Toussaint en último programa de ‘Qué chulada’

Como era natural, cibernautas no tardaron en reaccionar a las emotivas palabras de Verónica. Aseguraron que sigue doliendo la partida de la conductora.

“Justo en el corazón el ver a @veronicatouss en video de despedida y qué más quise en uno que sólo fuese así”, “Que Chulada era la Toussaint y sin ella ya no sería igual.”, “Las extrañaremos, fue el mejor programa”, “Aun duele tu partida, Vero”, fueron algunos comentarios.

Sin duda, Verónica dejó huella en el corazón de miles de personas, no solo del medio, sino también quienes seguían su trabajo.

Así lo dijo Verónica Toussaint: