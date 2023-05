¡Que siempre no! Macky González confiesa que canceló su boda

La exintegrante de Exatlón, Macky González, mantenía una discreta relación con Manuel Anaya.

La atleta de alto rendimiento, quien fue parte de varias temporadas del reality deportivo Exatlón, Macky se dejó ver muy afectada emocionalmente al ser cuestionada sobre su boda con el Licenciado en Logística Internacional y trabajador en Cronologistics, Manuel Anaya, con quien se supone ya estaba en preparativos para el gran día.

Macky González mantenía una relación con un joven llamado Manuel Anaya / Instagram: @macky.mx

En una entrevista para un par de medios de comunicación la estrella deportiva confesó que lamentablemente había tenido que cancelar su boda, debido a que no solo había roto el compromiso con quien era su novio, sino que la relación se había terminado por completo.

Si bien Macky González no quiso dar muchos detalles al respecto, sí dejó en claro que con respecto a dicho tema personal que además ella llevaba de manera discreta, no quería hablar, al igual que sus próximos proyectos, de los cuales confesó que no puede hablar.

Macky González se dejó ver afectada al evitar el tema de su vida privada / Instagram: @macky.mx

Sobre el único tema que la famosa Macky González quiso hablar tranquilamente y sin tapujos, fue con respecto a la recta final del Exatlón, confesando así que su único gallo para ganar el reality deportivo es Coque.

