¿Quién es la máscara?: Bárbara de Regil ganó ¡era Puercoespunk! Pero Ivonne Montero revela secretos

El domingo, Bárbara de Regil se coronó como la gran ganadora del reality ‘¿Quién es la máscara?’ Al ser su personaje de ‘Puercoespunk’ favorito del público.

Los spoilers indicaban que Bárbara estaba detrás de esa máscara, así que acertaron. Además, Carlos Baute resultó en segundo lugar con ‘José Ramonstruo’ y aunque ahí sí falló, volvió a acertar en la identidad detrás de ‘Jaguar’, el tercer lugar de esta temporada, porque se trató del influencer ‘Werevertumorro’.

A propósito del reality que llegó a su fin, Ivonne Montero platicó con TVNotas acerca de su participación en el programa que se ha vuelto uno de los consentidos de la audiencia.

Ivonne Montero revela secretos de ¿Quién es la máscara?

Ivonne Montero fue semifinalista y estaba detrás de la máscara de ‘Pastelito’ al cual amó pero nos dijo que en un inicio tuvo grandes dificultades. “La estructura al principio era muy grande y al probármelo me quedé muy preocupada porque era muy pesado y yo traigo de años atrás una lesión en las lumbares. Entonces externé que me iba a costar trabajo. Fue difícil, pero la producción lo entendió perfectamente y lo ajustaron”.

La actriz nos dijo que aunque pareciera una tarea sencilla el estar ejecutando un número musical con la botarga encima, en realidad no lo es y se sumó a excompañeros que han comentado lo difícil que les ha resultado. “Llevaba una faja por mi lesión que era incómoda, pero te vas acostumbrando. Pareciera que es sencillo pero el tema de respiración y visibilidad es muy complicado. No te puedes ni agachar porque si no, te vas con todo y la estructura. Un momento llegué a perder la respiración. Me dio clasutrofobia y me puse a llorar pero saqué todo de mí para dar el máximo”, indicó.

Sobre su salida nos dijo: “La gente dijo en redes sociales que yo debía estar en la final, y así había personajes como los que hacían Kika Edgar y Alejandra Espinoza que la gente también creyó lo mismo, pero lamentablemente no se dio y me quedo igual de contenta y satisfecha. Un reality más donde he llegado muy lejos”.

Ivonne también nos contó cómo llegó a participar en este proyecto: “Llegó la invitación por medio de mi representante. Me contaron de qué se trataba y me pareció muy atractiva la idea. Es un programa maravilloso, divertido y con muchas estrellas en el escenario”.

Por si fuera poco, Ivonne nos compartió momentos antes de la gran final que su personaje favorito para ganar era Puercoespunk ¡y así fue!

“Puercoespunk me gusta mucho. Tiene una energía impresionante y es muy irreverente”, comentó sobre el personaje de Bárbara de Regil.

