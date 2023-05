¿Raúl Magaña vetado de Televisa? El conductor rompe el silencio

Durante años han señalado que Raúl Magaña se encuentra vetado de Televisa y que ese es el gran motivo de su ausencia en la pantalla chica, no obstante, en 2022 hizo algunas apariciones en la televisora.

Nos encontramos en la alfombra roja de Tengamos el sexo en paz a Raúl Magaña, de 56 años, quien nos contó los motivos por los que se alejó de los reflectores.

Asimismo, nos confesó si fue vetado o no de Televisa y la forma en la que se ha tenido que adaptar para incursionar en las redes sociales. Además, abrió su corazón al revelarnos que recientemente rompió con su relación de más de 14 años:

-¿Cómo te sientes de ser invitado a esta obra de teatro?

“¡Mal! Porque odio cuando yo no soy el que está en el escenario (ríe), pero bien porque siempre es increíble saber que México tiene tanto teatro como en otros países, y es una delicia poder venir a ver a dos buenos actores como lo son Sugey Ábrego y Raúl Coronado”.

-¿Por qué has estado muy ausente del medio?

“Fíjate que ando desaparecido en televisión abierta, pero estoy en medios electrónicos, y después de treinta y tantos años en el medio, ahora me ha tocado estar detrás de cámaras dirigiendo, algo que también me hace muy feliz y me gusta hacerlo. Me he dado cuenta de que sacar lo mejor de otros frente a las cámaras, me apasiona mucho”.

Sugey Ábrego y Raúl Coronado son los protagonistas de la obra Tengamos el Sexo en Paz. Sugey Ábrego se mostró muy contenta de participar en la obra Tengamos el Sexo en Paz. Raúl Coronado comparte créditos con Sugey en la obra Tengamos el Sexo en Paz. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Carmen Campuzano en la alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Luis Manuel Ávila, famoso actor mexicano. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Arlette Pacheco en la premier de la obra. Lupita Sandoval en la alfombra roja de la obra. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Alfombra roja de la obra Tengamos el Sexo en Paz protagonizada por Sugey Ábrego y Raúl Coronado. Sugey Ábrego y Raúl Coronado en escena de la obra Tengamos el Sexo en Paz. Sugey y Raúl se mostraron muy felices en todo momento al ser abordados por la prensa.

-Se decía que estabas vetado de Televisa, ¿Es verdad?

“Alguien lo dijo y se hizo viral muy rápido, pero la realidad es que no estuve vetado de Televisa, hace un año participé en Las estrellas bailan en hoy, he seguido con La rosa de Guadalupe y en Como dice el dicho, dentro de poco estaré en un capítulo de Tal para cual, así que fue mentira de que estuve vetado”.

Raúl Magaña de la pantalla chica al mundo digital

-¿Ha sido difícil adaptarte a la tecnología?

“La verdad es que no, lo único a lo que me rehusaba era entrar a TikTok, pero, pues ya caí, abrí mi cuenta y me encontré un mundo muy bonito, descubrí que las redes sociales son como las personas, cada red social es un lenguaje diferente, entonces, pues estoy aprendiendo cada día de las redes para compartir mis conferencias”.

-¿Tuviste una previa preparación para entrar en las redes sociales?

“Los medios electrónicos te dan un poquito de amplitud en el lenguaje, aunque siento que a veces no está bien manejado, porque hay un abuso de groserías y majaderías en el internet, es decir, el poder de las groserías está acabando con la creatividad”.

Raúl ha probado suerte en el mundo digital con diversos canales de YouTube. / Instagram: @raulmagañamx

-¿Ya no es lo mismo?

“No, definitivamente el lenguaje de antes ya no es el mismo de lo que vemos actualmente, porque los grandes artistas como ‘Cantinflas’, ‘Resortes’ o cualquiera de esa generación, no necesitaban decir tanta grosería para poder hacer reír a la gente. Las groserías acaban con el lenguaje, es más fácil decir ‘w**’ a un ‘señor buenas tardes’ entonces sí creo que hay un uso desmedido de malas palabras en las redes para entretener a las personas y un uso desmedido para enseñar el cuerpo”.

-¿Te has sentido reemplazado por estas nuevas generaciones?

“No me he sentido reemplazado, pero creo que si no te vas adaptando a las nuevas herramientas tecnológicas, podemos quedar en el olvido del público. Antes se media el rating con el lenguaje, ahora se mide con las edades, con los movimientos y las grandes masas, si no me adapto a esos movimientos, claro que me sentiré desplazado, creo que ahora las redes sociales, lo son todo”.

El famoso dejó en claro que le gustaría volver a la conducción de TV. / Instagram: @raulmagañamx

-¿Ya no te gustaría regresar a la conducción?

“Claro que me gustaría regresar a la conducción, lo he dicho muchas veces y ahora se los comparto, tengo una droga poderosa, que es estar en el escenario cantando, bailando, conduciendo o actuando y en mis conferencias, aunque es otro escenario diferente, lo disfruto mucho”.

¿Estás abierto a cualquier personaje?

“Claro que sí, donde me llamen y me contraten, yo voy a estar ahí y si no me contratan, me lo invento y me contrato yo solo (ríe)”.

Raúl Magaña se enfrenta a una ruptura amorosa

El actor nos platicó sobre su ruptura amorosa y nos relató cómo lo está enfrentando:

-¿Cómo te encuentras sentimentalmente?

“Terminé una relación de 14 años y decidí darme un espacio, un tiempo para mí, para reestructurar mi vida, porque no es fácil, es un tema complicado el visualizarte con otra persona y que de pronto ya no suceda”.

-¿Caíste en depresión?

“Fíjate que no caí en depresión, pero lo que sí entendí fue el porqué sucedieron de esa forma las cosas y también comprendí que no supe ver las señales, porque cuando estás enamorado produces unos químicos que te tienen como drogado y no ves más allá. Así como hay un proceso en la etapa del enamoramiento, en las rupturas pasa lo mismo y lo tienes que entender”.

Magaña confesó que luego de su ruptura se ha enfocado en su vida, porque caer en depresión es no aceptar que las cosas deben terminar. / Instagram: @raulmagañamx

-¿Qué señales no viste?

“Una de las señales que no llegué a ver fue el distanciamiento de ambas partes, porque compartíamos la misma casa, pero no es igual vivir en el mismo lugar, que compartir un hogar. Sé que era mi obligación como pareja darme cuenta de lo que estaba pasando y haber preguntado tantas cosas, pero, pues, la vida es un cúmulo de aprendizajes y lo único que queda es tomar las cosas como vienen”.

-¿Tomaste terapia para sanar tu corazón?

“No, mi terapia es trabajar y ser yo mismo, entender y razonar, si tú no sabes quién eres, dónde estás parado, por qué los demás tendrían que saberlo. El aprendizaje que me han dado las conferencias que doy, me han ayudado muchísimo y es mi terapia, no puedes predicar y no vivir eso que predicas”.

-¿Qué es lo que debe tener una persona para que te conquiste?

“No sé, pero con el paso del tiempo nos vamos haciendo bien mañosos, así que yo digo que la mujer que llegue a mi vida, debe tener mucha paciencia, aprender a convivir con esas mañas, porque sé que a mí me tocará vivir con las mañas de la otra persona y sobre todo, dejar que suceda”.

El exconductor espera recibir mayor apoyo en sus proyectos digitales. / Archivo TVNotas

-¿Qué sigue para ti?

“Los invito a que sigan mi canal, Conekta-T En Línea, donde tengo varios programas que no solo conduzco yo, tengo mi programa Conekta-T con Raúl Magaña y tengo el tercero que se llama, qué gustas, en el que se habla de gastronomía y lo conduzco con Berenice Díaz, pero todos los demás programas tienen su propio conductor y su temática. Sigo de un lado y del otro, disfrutando lo que hago”, finalizó.

Trayectoria artística de Raúl Magaña

Raúl Magaña Rodríguez, nació en la Ciudad de México el día 16 de septiembre de 1966

Estudió en el CEA en el año 1987

En 1990 fue parte de la novela, Cenizas y diamantes

En 1991 perteneció al elenco de Cadenas de amargura

En el 2000 formó parte de Amigos X Siempre

En el 2003 realizó tres telenovelas muy exitosas: ¡Vivan los niños!, Niña amada mía y Velo de novia

y En 2004 estuvo en la novela de Misión S.O.S

En 2016 dio vida a Ignacio Álvarez en la telenovela de Tres veces Ana

En 2018 participó en la última telenovela Por amar sin ley

Fue muy conocido por ser uno de los conductores estelares de Vida TV

En el 2022 formó parte de Las estrellas bailan en HOY