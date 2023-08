Regina Blandón enfurece por pregunta sobre maternidad y abandona entrevista; esto pasó

Regina Blandón explotó contra una reportera y decidió abandonar una entrevista.

La actriz Regina Blandón está protagonizando una polémica con la una reportera luego de haber abandonado una entrevista de manera molesta.

Todo sucedió en un encuentro con los medios de comunicación en Nocturno Teatro y según la reportera de Imagen Televisión, Mariana Zepeda, la actriz fue grosera con ella y con sus compañeros reporteros mientras le hacían entrevistas.

“Regina Blandón se molesta por algunas preguntas que mis compañeros le hicieron y termina la entrevista”, indicó Mariana con Gustavo Adolfo Infante. Luego explicó que posteriormente ella tuvo la oportunidad de entrevistarla por separado, y dijo que Regina abandonó la entrevista cuando escuchó que le preguntaron sobre la maternidad y el desempeño de su excompañera de La familia P.Luche, Bárbara Torres en La casa de los famosos México.

De las preguntas que habrían detonado la furia de Regina, la reportera dijo: “Le pregunto sobre la puesta en escena. La sentí molesta con la pregunta (sobre cuándo sería mamá) y cerré la entrevista con Bárbara Torres en el reality show. Literal, me dejó con la palabra en la boca. Se dio vuelta y se fue. Fuera de cámara me dijo que solo iba a hablar de teatro”.

A través de su cuenta de Instagram, la reportera mencionó: “Si solo quieren hablar de proyectos laborales, compren espacio publicitario, si no, entonces no den entrevistas, se molestan porque les preguntamos otros temas. Lo digo por Regina Blandón. Hay artistas que son tan inteligentes para responder, deberían aprenderles”.

Este fue el reclamo de la reportera a Regina Blandón / Instagram

En redes sociales, Regina se defendió diciendo: “No, querida. Yo también he sido linda, inteligente y respetuosa con la prensa SIEMPRE. Y hay muchas personas que lo avalan. Nunca he tenido problemas con absolutamente nadie de la prensa. No era mi obra, ni ‘quería espacio publicitario’. Estábamos celebrando una obra que había de temas importantes y a Nocturno teatro que cumple 15 años”.

Así respondió Regina / Instagram

Y siguió: “Y contesté toooodas tus preguntas, que no tenían nada que ver con lo que estábamos celebrando, entre ellas: ‘¿y tú pa’ cuándo?’. Hablando de si quiero maternar o no. Agradezco siempre el interés por mi vida personal y siempre contesto. Pero no era no el evento ni la forma ni las preguntas”.

Mariana insistió en que no es la primera vez que Regina se comporta de esta forma y que para la actriz nunca es el lugar ni el momento para hacerle preguntas que tienen que ver con su vida personal.