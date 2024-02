Reportan a ‘el Kompa yaso’ delicado de salud e internado en el hospital; le urge un trasplante

Eleazar del Valle, mejor conocido artísticamente como ‘el Kompa yaso’, se encuentra grave de salud.

Su personaje se caracteriza por su humor negro y ha participado en diversos proyectos entre los que destaca el programa de espectáculos Chisme no like.

Recordemos que no es la primera vez que el comediante se encuentra convaleciente de salud, dado que en el año 2022 Eleazar dio a conocer que necesita una trasplante de riñón, por lo que estuvo hospitalizado por varios días.

De acuerdo con información de Gustavo Adolfo Infante, Del Valle nuevamente se encuentra grave de salud.

El periodista de espectáculos le dio la palabra a Alicia, hermana de ‘el Kompa yaso’, quien dio detalles de la situación del comediante.

La familiar explicó que el humorista presenta diferentes convalecencias, tales como el vómito y dolor de cabeza, situación que lo hace necesitar urgentemente una hemodiálisis.

Asimismo, Alicia dio a conocer que está en espera de un donador de riñón. Sin embargo, no hay mayores respuestas en cuanto a esta petición.

“Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo, una para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas”.