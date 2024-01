Reportan que Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles; esto es lo que se sabe hasta ahora

A unos días de que Julio César Chávez Jr. acusara a su padre de presuntamente mandar a terceras personas para envenenarlo, se reporta que el joven fue detenido en Los Ángeles por posesión de un arma ilegal.

De acuerdo con el sitio TMZ, un “fanático preocupado” llamó al 911 durante el pasado fin de semana para informar que el primogénito del Julio César Chávez estaba portando un “rifle de asalto”.

La policía llegó a la casa del también boxeador, quien no puso resistencia para que entraran a su hogar. Tras una breve búsqueda, encontraron el arma y lo detuvieron. Según declaraciones de las autoridades, dicho rifle era una “pistola fantasma”, por lo que fue imposible rastrear su origen.

Julio César Chávez Jr. habría sido trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys. Hasta el momento, no se sabe si el deportista ya ha sido liberado o cuál es su situación legal.

Julio César Chávez Jr. fue detenido durante el pasado fin de semana / Instagram: @juliocchavezjr

Este incidente se da luego de que el joven diera unas polémicas declaraciones en contra de Julio César Chávez. A palabras del boxeador, quien actualmente reside en Estados Unidos, se alejó de su padre debido a los maltratos que habría ejercido en contra de su madre, así como los presuntos intentos de envenenarlo.

“Quedó para toda la vida dañada por él. Por eso me está dañando a mí. Me quieren matar. Me va a matar mi papá. Mi papá me está matando. Me quieren mandar gente para envenenarme. Me han tratado de matar. No quieren que llegue a la corte. Los van a meter al bote a todos”, expresó en aquel entonces.

No se sabe si Julio César Chávez Jr. fue liberado / Archivo TVNotas

¿Qué ha dicho Julio César Chávez al respecto?

Hasta ahora, Julio César Chávez no ha dicho nada acerca de la situación legal de su hijo.

“La gente me pregunta ¿por qué no lo ayudo? Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y, si voy por él, me pueden meter a la cárcel”. Julio César Chávez

A lo largo de los años, el hijo del actual comentarista deportivo ha lidiado con varios problemas relacionados con el consumo de sustancias ilegales. A raíz de estas situaciones, su salud mental se ha puesto en duda y hasta orilló a que su padre lo internara en una clínica psiquiátrica en 2022.

En diversas ocasiones, Julio César Chávez ha dicho que siempre estará para apoyar a su hijo, a pesar de todo. / Facebook: Julio César Chávez

