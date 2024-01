Julio César Chávez Jr. asegura que su papá “manda gente” para envenenarlo; el exboxeador responde

A casi un mes de haber anunciado su regreso a los cuadriláteros, Julio César Chávez Jr. vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez con una serie de declaraciones en contra de su padre, a quien acusó de presuntamente intentar “envenenarlo”.

Mediante el canal de YouTube El Boxglero, el famoso boxeador recordó que decidió alejarse de su familia por todos los maltratos que su madre habría sufrido junto al exatleta, a quien describió como una “basura”.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo qué es eso, sin ver a mis hijos. Mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada” Julio César Chávez Jr.

A palabras del joven, su papá solo busca lastimarlo y hasta ha intentado envenenarlo a través de terceras personas, aparentemente, para evitar que busque ayuda con las autoridades.

“Quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí. Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, expresó.

Julio César Chávez Jr afirma que su papá es “basura” / Instagram: @juliocchavezjr

Julio César Chávez responde a las acusaciones de su hijo

Tras las declaraciones del joven, Julio César Chávez usó sus redes sociales para mandarle buenos deseos a su hijo: “Lo quiero mucho, que Dios lo bendiga. Ojalá y Dios quiera que le caiga un rayito de luz y que deje de hablar pen…”, indicó.

Asimismo, manifestó que no ha podido ayudarlo debido a que las leyes de Estados Unidos, lugar donde reside su primogénito, “son diferentes” y puede acabar hasta en la cárcel, en caso de que intente “ayudarlo” en contra de su voluntad.

“La gente me pregunta ¿por qué no lo ayudo? Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y, si voy por él, me pueden meter a la cárcel”, sostuvo.

Polémica entre Julio César Chávez y su hijo

Esta no es la primera vez que Julio César Chávez Jr. despotrica en contra de su papá. En 2023, el joven aseguró que sus familiares querían anexarlo por segunda ocasión para quedarse con sus pertenencias.

Ante esto, el ahora comentarista deportivo afirmó que su primogénito estaba tenido problemas con diversos medicamentos para bajar de peso. Según sus palabras, esta situación provocó que dijera “puras incoherencias” en contra de su familia.

El presunto consumo de sustancias prohibidas de la joven promesa del boxeo orilló a su padre a internarlo en una clínica psiquiátrica.

Julio César Chávez ha tenido muchos problemas con su hijo / Facebook: Julio César Chávez

