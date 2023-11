Hijo de Julio César Chávez insulta a sus seguidores tras criticarlo por sus presuntas adicciones

En las últimas semanas la salud de Julio César Chávez Jr ha dado mucho de qué hablar, ya que se rumoró que habría ingresado a un psiquiátrico en Estados Unidos. Sin embargo, tanto su padre como él salieron a negar dicha información.

Tras desmentir todo, Chávez Jr decidió alejarse de las redes sociales, pero hace unas horas reapareció para subir un video y dejar atrás los rumores que pusieron su rehabilitación y salud en duda.

El hijo de Julio César subió un video en su cuenta de TikTok, en el cual presumió que regresó a sus entrenamientos de boxeo en su hogar.

Julio César Chávez Jr mostró pruebas de que lo quieren anexar por segunda ocasión. / Instagram: @juliocchavezjr

En las imágenes se puede ver al boxeador practicando. Además, mostró sus combinaciones de golpes y la técnica que aún conserva. En esta ocasión el semblante de Julio se ve muy mejorado.

Pero no ha sido el único video que ha subido. Recordemos que Julio ha sido blanco de señalamientos por parte de sus seguidores quienes afirman que se encuentra “ido” e incapaz de formular “oraciones coherentes” cuando habla frente a la cámara.

Debido a estas críticas el boxeador subió un video en donde arremetió en su contra en redes: “Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes (sic). Esos son los id!ota$ que no sabían de mis otras cosas, about my talents (sobre mis talentos)”.

En otro video, Julio César Jr aseguró que ha sido muy complicado enfrentar lo que ha vivido, pero afirmó que está siguiendo los consejos de sus seres cercanos y está modificando sus actos.

Tras irse sobre sus seguidores ellos reacción y le echaron en cara sus problemas con las adicciones: “Órale, el loqu1to del centro ya tiene TikTok”, “Ya se te quemaron todas las neuronas, ni se te entiende”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Julio César Chávez Jr recibió fuertes críticas en redes sociales / TikTok

Al momento, Julio César Chávez Jr no ha contestado a los ataques, ni su padre se ha pronunciado al respecto.