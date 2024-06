Revelan a los próximos confirmados de La casa de los famosos México

El reconocido periodista Alex Kaffie ha utilizado su programa de YouTube, Villanovisión, para revelar los nombres de algunos de los próximos participantes de La Casa de los Famosos México.

Hasta el momento, solo hay cuatro confirmados por parte de la producción del programa: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Agustín Fernández.

Mario Bezares sonriendo con un fondo verde / Instagram: @mbezares

Alex Kaffie revela las fechas en que serán anunciados los nuevos participantes

Kaffie anunció que el próximo lunes, 24 de junio, se dará a conocer al quinto inquilino durante el programa matutino “Hoy”, de Las Estrellas.

“Les daré los siguientes cuatro destapados como inquilinos en La casa de los famosos México. El próximo lunes (24 de junio) destaparán al quinto inquilino durante el programa estelar de las mañanas de Las Estrellas, es decir, ‘Hoy’. A quien destaparán es precisamente a un integrante de ese programa, y estamos hablando de Arath de la Torre, quien será el quinto confirmado de La casa de los famosos México.”

Arath de la Torre / Unicable

Según Kaffie, la información proviene de una fuente de alta importancia dentro de Televisa-Univisión, que también le adelantó que el 28 de junio se revelará otro inquilino durante el final de la telenovela Amor no tiene receta. Este participante, identificado solo con el pseudónimo “azul”, está siendo guardado en secreto.

“Esta persona que me ha filtrado la información tiene un puesto de importancia en Televisa-Univisión y, debido a esa importancia, no hemos fallado... porque fíjense que este ejecutivo me informó: ‘El 28 de junio también revelamos a un inquilino, pero esta información la tenemos en una caja fuerte. Lo único que puedo informarles es que a este inquilino lo hemos identificado con el pseudónimo o clave ‘azul’... Darán a conocer a este inquilino o inquilina durante el final de Amor no tiene receta, la telenovela que produce Juan Osorio.”

Además, Kaffie adelantó que el 3 de julio, en un evento organizado por Televisa-Univisión para sus patrocinadores, se confirmará a la séptima inquilina, quien será una exparticipante del programa Acapulco Shore.

“El 3 de julio habrá un evento que Televisa-Univisión organiza para sus clientes y patrocinadores. En ese evento se destapará a la séptima inquilina de La casa de los famosos México. Se trata de una exparticipante de Acapulco shore, y me refiero a Karime.”

Karime Pindter aseguró que Drake Bell sería buen “currículum”. / Instagram: @karimepindter

Finalmente, el 8 de julio, a través de una transmisión en vivo en la cuenta oficial de VIX en Instagram, se dará a conocer al siguiente participante, una vez que la transmisión alcance un tráfico de un millón de espectadores.

“El lunes 8 de julio, a través de un vivo en la cuenta oficial de VIX en Instagram, cuando la transmisión tenga ya un tráfico de un millón, destaparán el nombre del siguiente participante, conocido por el apodo ‘Potro’, quien también fue integrante de Acapulco shore.”

Estas revelaciones mantienen la expectativa en alto para los seguidores del reality show, que esperan ansiosos conocer a los nuevos habitantes de La casa de los famosos México.