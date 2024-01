Reviven predicción de Jessica Esotérica a Paola Suárez ¡Le advirtió sobre su novio!

El pasado miércoles 10 de enero se informó que Paola Suárez fue brutalmente golpeada presuntamente por su prometido, Jesús. El hecho habría ocurrido cuando supuestamente él intentó robarle todos sus ahorros.

La influencer se encuentra hospitalizada en León, Guanajuato, ya que debido a la agresión tiene graves lesiones en las costillas, la nariz y un ojo. Para tratar sus heridas posiblemente necesite una intervención quirúrgica. Después de la agresión de la que fue víctima la integrante de ‘las Perdidas’, varios internautas revivieron la predicción que en su momento realizó la vidente Jessica Esotérica.

De acuerdo con la pitonisa, ella veía un grave peligro que rondaba al grupo de amigas de ‘las Perdidas’, por eso les pedía que se cuidaran de sus amistades y que se protegieran entre ellas.

Además, Jessica Esotérica en su momento le dijo a Paola que no era correspondida por su pareja, ya que él solo la quería por su dinero. Lo que sin duda hizo enojar a Suárez y arremetió en contra de la vidente.

Cabe señalar que la lectura se realizó hace 3 meses, pero ahora los fanáticos la retomaron y aseguran que la golpiza que recibió Paola Suárez presuntamente por su novio es la predicción que Jessica estaba hablando.

Después de hacerse viral la noticia de que Paola Suárez fue ingresada en un hospital tras recibir una fuerte golpiza presuntamente en un enfrentamiento que tuvo con su pareja, varios usuarios le cuestionaron a Jessica Esotérica sobre su predicción.

La vidente se mostró molesta, ya que aseguró que ella le advirtió en su momento y nadie de ‘las Perdidas, incluida Paola Suárez, le creyó.

Jessica Esotérica

"¿No fue la misma Paola Suárez que dijo que la única que le creía era a Mhoni? Pues vayan y pregúntenle a Mhoni, a mí no me estén jodiendo. Si tanto les interesa saber de esta persona, pregúntenle a la persona en la que ella cree, listo... Yo no tengo nada que hablar de nadie”.