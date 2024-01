Julio César Chávez Jr. se descontrola durante su audiencia y recibe demanda de divorcio

El pasado 8 de enero, Julio César Chávez Jr. fue detenido en su casa de Los Ángeles por el delito de posesión ilegal de un arma. El también boxeador fue trasladado a la prisión de Valley en Van Nuys.

De acuerdo con el portal de Fox Sports, el mexicano tendrá que pagar 75 mil dólares, es decir, alrededor de 1 millón 274 mil 902 pesos mexicanos, para poder continuar su proceso legal en libertad.

El pasado 10 de enero, el hijo de Julio César Chávez tuvo su primera audiencia, la cual se habría tornado sumamente complicada debido a su comportamiento frente a la autoridad.

Según información proporcionada en el programa El gordo y la flaca, el atleta no estaba conforme con su abogado defensor y exigió en reiteradas ocasiones ser representado por una persona de su confianza.

“Michael Goldstein (actual defensor del joven) le leía sus derechos, pero Chávez Junior, en tono indignado, repetía en español que quería ser representado por su abogado de Culiacán, Sinaloa”, señaló la televisora.

A raíz de esto, Golstein pidió hablar con el juez en privado para externar su preocupación por la salud mental de su cliente.

El boxeador complicó su audiencia / Instagram: @juliocchavezjr

Julio César Chávez Jr. recibe demanda de divorcio en plena audiencia

En medio de todo el caos, una mujer en representación de los abogados de Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., entró a la audiencia para presentar los papeles de divorcio.

“Se apareció una mujer representando a los abogados de la esposa de Chávez Jr., Frida Muñoz, a entregarle los documentos legales de la demanda de divorcio”, confirmaron.

A raíz de lo sucedido, la sesión se pospuso para este 11 de enero. Cabe destacar que Chavez Jr podría enfrentar de uno a tres años de prisión. Además de que este asunto afectaría su estadía en Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr. recibió demanda de divorcio / Instagram: @juliocchavezjr

Los problemas entre Julio César Chávez Jr. y su esposa

Esta no es la primera vez que Julio César Chávez Jr. y Frida Muñoz están al borde del divorcio. En 2021, ambos anunciaron su separación definitiva, poco después de que él la acusara de presuntamente haberle sido infiel.

No obstante, pararon el proceso y decidieron darse una nueva oportunidad por el bien de sus dos hijos. Si bien todo parecía ir bien entre ellos, todo cambió en julio de 2023.

En aquel entonces, el boxeador aseguró que su esposa lo maltrataba y hasta quería anexarlo para quedarse con sus bienes: “Se me hace muy injusto que una mujer me maltrate y me haga bullying. No me lo merezco”, dijo.

Incluso, llegó a decir que Frida manipulaba a su padre, Julio César Chávez: “Si algo me pasa, es culpa de Frida y de mi papá. Me hacen parecer como si estuviera loco. Ella gana en la corte y se queda con el dinero”, señaló.

