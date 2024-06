Rey grupero dispuesto a todo con Laura Bozzo, su “5ug4r momia": ¡72 vs 37 años!

Platicamos con el Rey grupero, quien aprovechó para decir que Rafael Balderrama (45 años) es un hombre envidioso y que lo único que quiere es colgarse de su fama. “Sé que hay participantes que han dicho que no cocino, como ‘el chato’, Rafael Balderrama. No quiero darle publicidad, pero es un cuate envidioso. Lo único que busca es colgarse de mi fama. Él sabe perfectamente que me está yendo muy bien en la cocina. No entiendo por qué dice que soy un mueble. Desde que le quitaron la grasa, perdió la gracia”.

“Con respecto a Laura, todo lo que dice de mí es porque me quiere. No solo le he demostrado a ella que realmente cocino. También a todos mis compañeros. Subir al balcón no es nada fácil, pero me lo he ganado a pulso”.

El influencer dijo que le gustaría abrir un perfil en una red social con ella. “Laura es mi ‘5ug4r momia’. Estoy pensando seriamente en armar un (red social) con ella. La vamos a sacar con su sarcófago y la taparemos con varias vendas. Yo me puedo hacer un enrollado al estilo Zague. Creo que la podríamos hacer juntos y a la gente le puede gustar (ríe)”.

Las personalidades son polémicas en el reality / Instagram

“Para mí, la señora Bozzo es la bip0l4r más encantadora del mundo. En las mañanas me dice: ‘Corazón, ya voy a llegar a la cocina’. Más tarde me grita: ‘Pend..., lárgate de aquí’. No podría hablar mal de una mujer y menos de mi esposa. Estoy planeando cómo le voy a festejar sus cuatrocientos años”.

El Rey grupero confesó que sí se atrevería a tener una n0ch3 con la peruana. “Si en algún momento me 4g4rr0 a Laura sería solo una n0ch3. No me imagino una relación formal con ella, en la que un día me diga que le h4g4 el 4m0r y al otro, me corra de la casa. Sin duda, s0lo le d4ría un ll3gu3 para dejarla como zarigüeya (ríe)”.

“Laura me cae increíble. Es una mujer talentosa, exitosa y con un gran corazón. Hace poco me ayudó con una colecta para un niño con cáncer. No sé qué pasó, pero, por parte de ella, llegó un millón de pesos. No tengo idea si fue de su chequera. Sin embargo, cubrió todo lo que faltaba”, concluyó.

Laura Bozzo no quiere nada con Rey grupero: “Podría ser mi yerno”

Laura Bozzo respondió contundente al preguntarle qué opina de que el “Rey grupero” la llamó ‘5ug4r momia’: “Me llevo bien con él. Lo que nadie sabe es que, a veces, le llamo la atención porque yo no soy ‘5ug4r momia’, ni la ‘5ug4r m0mmy’ de nadie. No sé de dónde sacó eso”.

“Entre ‘el Rey’ y yo no hay ningún tipo de relación, más que amistad y cariño. No busco salir con nadie, ni mucho menos alguien más joven que yo. Él podría ser mi yerno. Algo que espero que nunca pase porque me m4t0. Es un mujeriego”.

“A estas alturas de la vida no estoy lista ni interesada en tener una relación con un hombre más joven. Estoy enfocada en trabajar y eso es lo único que me importa”.

“A veces ‘el Rey’ me saca de quicio, pero lo quiero mucho. Es mi oso de peluche. Es una persona especial para mí. Es tierno, cariñoso y bueno. Increíble y guerrero”.

Laura Bozzo y Rey Grupero se quieren mucho / Instagram

Aclaró si tendría una n0ch3 con el influencer, luego de que él admitiera que sí lo haría. “Eso que dijo es una barbaridad. Es una broma. Yo no tendría nada con él. Es un comentario de mal gusto y no tiene ni pies ni cabeza. Eso es un mal chiste y, como ya dije, no estoy interesada en tener nada con nadie. El b3s0 que nos dimos en el programa fue de broma. No hay que tomarse todo en serio. A él y a mí nos encanta ayudar a la gente y eso es lo único en lo que conectamos”.

La conductora comentó sobre su paso por la cocina más famosa de México: “Para mí ha sido muy difícil mi participación en MasterChef Celebrity, porque estoy acostumbrada a manejar mi propio programa. La gente se ha dado cuenta de que a veces me pongo nerviosa e histér¡ca. No por cocinar, sino por el miedo de hacer algo mal. Cocinar no es mi área”.

“He cocinado recetas que traigo en la mente, gracias a mi madre. No tengo medidas de sal, ni de azúcar. Todo lo hago de una forma inconsciente. Es como si tuviera la sazón en la sangre. Me siento orgullosa de lo que he hecho en la cocina”.

“Ahorita no estoy interesada en meterme a otro reality de cocina. Me gustó esta experiencia y la seguiré disfrutando hasta que salga. No estoy cerrada a volver a entrar a ‘La casa de los famosos’. Seguiré evaluando mi futuro”, concluyó.

En MasterChef se ayudan en todo momento / Instagram

