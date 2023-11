Roberto Palazuelos muestra los destrozos que dejó el huracán Otis en su casa de Acapulco

El puerto de Acapulco se vio fuertemente afectado por el paso del huracán Otis en la costa de Guerrero.

Lamentablemente este fenómeno natural cobró vidas humanas y arrasó con la infraestructura del puerto.

En los últimos días, varias celebridades han dado a conocer que sus casas en Acapulco han quedado completamente destruidas. Tal es el caso de Roberto Palazuelos, quien mostró cómo quedó su propiedad tras el desastre.

A través de una entrevista para De Primera Mano, el llamado ‘Diamante Negro’ mostró un par de fotos en las que se puede ver el estado actual de su propiedad conocida como La casa de la Ensenada, ubicada en fraccionamiento Las Brisas.

En dichas imágenes, se observa que las ventanas con dirección al mar están completamente rotas, las albercas llenas de agua sucia, así como varios escombros en el suelo.

La casa de Roberto Palazuelos en Acapulco quedó muy afectada por el huracán Otis / Imagen Entretenimiento

Te recomendamos: Roberto Palazuelos no sabe nada de sus familiares de Acapulco tras el paso del huracán Otis

Si bien su casa se vio sumamente afectada, el actor confía en que podrá reconstruir su patrimonio en poco tiempo, pues afortunadamente no sufrió daños estructurales.

“Está golpeada, pero no tanto, la voy a levantar rápido, no se me rompió nada de mis estructuras. Yo creo que me protegió la montaña”, puntualizó.

Asimismo, resaltó que ahora espera a que la aseguradora analice y cuantifique los costos de los daños para empezar con las reparaciones de su inmueble.

Así es la casa de Roberto Palazuelos

La propiedad en Acapulco de Roberto Palazuelos cuenta con varios pisos, cuatro albercas y una vista única al mar. Se encuentra en fraccionamiento Las Brisas, entre el Puerto de Acapulco y Puerto Marqués.

Esta residencia está valuada en más de 60 millones de pesos y, hasta antes del huracán, cualquier persona podía rentarla entre 35 mil y 50 mil pesos por noche, pues el preció dependía de la temporada.

Además de la excelente ubicación, tiene seis amplias habitaciones, un cuarto de televisión y dos comedores; el principal está diseñado para diez comensales y se encuentra justo a un lado de la alberca principal.

Te podría interesar: Huracán Otis: Michelle Vieth lanza recaudación digital para apoyar a sus familiares en Acapulco