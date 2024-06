Romina Marcos estalla contra Karol Sevilla, dice que no apoyó a Emilio y pide que no se haga la víctima

Romina Marcos y Emilio Osorio continúan promocionando su colaboración musical titulada “Pa’ los exes”. Esta canción ha causado controversia, especialmente entre sus exparejas. En particular, Karol Sevilla ha expresado su opinión sobre la letra del tema de los hijos de Niurka Marcos.

“Mira, yo soy como Jenni Rivera, inolvidable. A Belinda se la tatúan, a mí me dedican canciones. Entonces, estoy muy feliz de hacer esto, pero al final, no voy a hablar mal de nadie porque no me hicieron nunca nada malo”, dijo la actriz a ‘Venga la Alegría’, cuando se le cuestionó si la canción de Emilio tenía que ver con ella.

Karol Sevilla y Emilio Osorio / FB: Karol Sevilla y Emilio Osorio

Emilio Osorio dice que su canción no está dedicada a Karol Sevilla

Luego de estas declaraciones, Emilio Osorio aclaró a los medios que la canción no iba dirigida a Karol Sevilla, ya que es una colaboración con su hermana dedicada a sus ex, pero no está escrita pensando en su última relación.

“Romi y yo sacamos una canción que se llama ‘Pa’ los exes’. Entiendo que, como ella es mi ex más reciente, sintiera el golpe directo, pero se lo digo con todo respeto y con todo el corazón. No era para ti, ni específicamente para ti”, comentó Emilio Emilio Osorio

Romina Marcos arremete contra Karol Sevilla

Durante el mismo encuentro con la prensa, Romina Marcos también estaba presente y, a diferencia de Emilio, no se contuvo al opinar, arremetiendo contra la ex de su hermano.

“Yo quiero decir algo al respecto. Mi hermano no va a decir nada porque él es un caballero. Si la señorita se atreve a decir cosas, pues yo también. Mi hermano le escribió una canción a Karol Sevilla que se llama ‘K’ y ella no hizo tantas declaraciones cuando salió esa canción, ni lo apoyó, ni compartió nada en sus historias”. Romina Marcos

Romina continuó: “De por sí, cuando Emilio estuvo en ‘La casa de los famosos’, tampoco lo apoyó ni compartió nada. Emilio sabía que a nosotros, como familia, eso no nos gustaba porque no sentíamos su apoyo”.

“Se me hace chistoso que se adjudique esta canción y, en el momento que Emilio sí le dedicó una canción, ella no hizo nada. Si te crees inolvidable, está perfecto, pero hay una incongruencia. No demostraste antes, no te hagas la que te importa, no te hagas la víctima,” concluyó Romina Marcos.

La feliz pareja compartió más de un año y medio de su vida juntos. / Archivo

Hasta el momento Karol Sevilla no ha reaccionado ante estas declaraciones.

