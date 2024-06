Patricio Cabezut ¡está en la ruina! pero no se rinde; ahora ‘acarrea’ famosos para cubrir sus gastos

Patricio Cabezut enfrenta problemas legales desde mediados de 2020, cuando su exesposa, Aurea Zapata, lo denunció por violencia familiar. En 2024 fue vinculado a proceso en libertad por supuesto abuso sexual contra sus hijas.

“Me encuentro bien. Trato de continuar con mi vida. Eso fue lo que me ha recomendado mi terapeuta y mi familia, para no pensartanto en el episodio tan espantoso que estoy atravesando”.

A raíz de la situación con su exesposa, el también actor ha enfrentado severos problemas económicos y laborales: “Se me han caído fechas de trabajo para conducir. Aunque ya me habían contratado. Espero que las que todavía tengo no se cancelen”.

“El daño es que no tengo un trabajo fijo. He hecho un poco de todo. He vendido mezcal. He llevado talento a eventos privados y artísticos. Me asocié con una persona para organizar eventos de concepto. Por ejemplo, me pidieron actos circenses y los conseguí. Todo trabajo es honorable mientras sea para conseguir la chuleta”.

Patricio Cabezut está en la ruina / Cortesía del actor y Luis Pérez

Nos confesó que, de repente, se desespera y deprime. “Hay días que no quieres acordarte. Te llega la soledad y la depresión. Gracias al apoyo de los amigos y de la familia voy saliendo adelante”.

Ha tenido que pedirle prestado a personas cercanas. “No voy a negar que he recibido apoyo de mi familia para pagar los gastos de los abogados, que no estaban contemplados. Pero aquí estamos con la frente en alto, tratando de reconstruir mi vida”, finalizó.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata continúan con un polémico divorcio / TVNotas

Patricio tiene una larga trayectoria en televisión

Incursionó como locutor en Radiorama. Fue director de escena, productor, compositor y músico. Participó en TV en Buscando una estrella, Panorama deportivo, Pasarela, Al mediodía, Tu casa TVy Hoy.

Como conductor ha participado en Nuestra belleza México, El mundo de las argollas y Teletón. En deportes, fue conductor y comentarista deportivo en Fox Sports Latinoamérica. En 2013 fue conductor en los sorteos de Pronósticos Deportivos.

Estuvo en el grupo D’TNT, Mistico y Club La suite como compositor. Lanzó cuatro discos con su grupo de rock alternativo.

Como actor participó en telenovelas como tormenta en el paraiso (2007). Además es conferencista sobre el arte de comunicar.



