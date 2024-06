Galilea Montijo encendió las alarmas en redes sociales; sufre tremenda caída ¿Cuál su estado de salud?

Galilea Montijo se ha consolidado como una de las conductoras favoritas de la industria. Incluso, ha formado parte de diversos programas como el matutino ‘Hoy’, así como ‘La casa de los famosos México’.

En esta ocasión, Gali encendió las alarmas en redes luego de que compartió en sus redes sociales que sufrió una tremenda caída y, aparentemente, se lastimó la pierna izquierda.

Galilea Montijo

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora compartió en una historia en la que informó a sus seguidores que su radiólogo acudió a su casa, ya que temió haberse fracturado la pierna tras sufrir una caída.

En el video se puede ver que el médico llevó todo lo necesario para realizarle una radiografía a la conductora para descartar una situación más grave.

“Lo bueno de tener al doctor Jorge que va a tu casa a hacerte una radiografía. Qué les cuento, me caí hoy, espero no tener fractura” Galilea Montijo

Por otro lado, Montijo compartió una fotografía de la pierna, en la cual se ve la rodilla con un golpe.

Pese a la situación, Galilea habría esperado no tener una fractura en el pie, ya que, de ser así, le sería más difícil llevar a cabo su trabajo como conductora en ‘Hoy’, al igual que en ‘La casa de los famosos México’ reality show que se estrenará el próximo domingo 21 de julio.

Galilea

Sin embargo, el radiólogo la calmó un poco y le dijo que, lo más probable es que no tendría una fractura. No obstante, revisará la radiografía para descartar cualquier situación.

Así lo informó Galilea Montijo:

¿Cómo se encuentra de salud Galilea Montijo tras sufrir una caída?

Aunque la también actriz no compartió más actualización acerca de su estado de salud, esta mañana sí acudió al programa ‘Hoy’ como es habitual. Sin embargo, lo hizo con un botín para inmovilizar lo más posible la pierna. No obstante, la famosa no ha dado declaración de si tiene o no fractura.

Bajo este contexto, se espera que Galilea Montijo solo haya sufrido un pequeño percance del cual se pueda recuperar lo más pronto posible.