Rubén Cerda alista gran proyecto; lanzará un canal de televisión

Tras haber sido hospitalizado por una cirugía de vesícula debido a una hernia inguinal, Rubén Cerda comparte los nuevos proyectos que alista en su carrera. Ahora el actor quiere producir su propio contenido.

Renovarse o morir es la cuestión y Rubén Cerda decide emprender y aprovechar las redes sociales, las plataformas de streaming y las nuevas tecnologías para producir un canal de televisión.

El actor y comediante reveló la información al programa ‘De primera mano’, donde dio un adelanto de lo que será este canal.

Rubén Cerda con saco café y camisa blanca / Instagram

Rubén Cerda revela su nuevo proyecto

“Estoy armando un canal de televisión para varios proyectos, ya tenemos tres proyectos en puerta, vamos a hacer estas producciones, no les puedo adelantar nada, será una muy grata sorpresa, estamos involucrados personas del medio, hay grandes artistas, creo que va ser del gusto de mucha gente”. Rubén Cerda

Rúben Cerda afirmó que también estrenará un canal personal mientras que su hijo debutará con un canal enfocado a videojuegos, el famoso no aclaro dónde se distribuirán estos proyectos, pero se espera que pronto pueda dar más detalles de los mismos.

Rubén Cerda quiere aprender de las nuevas tecnologías

El actor reconoce que el mundo digital ha sido un reto, pero quiere aprovechar las ventajas que otorgan las nuevas tecnologías para poder llegar a más personas.

“La verdad es que las cosas han cambiado mucho en cuestiones de redes, la gente prefiere internet, plataformas o canales de paga, sé que la televisión abierta sigue dominando el 70% de la población en México, pero la verdad es que llegas a más lugares, más permanencia, haces un programa y se quedan para que la gente los siga viendo y eso es importante”, dijo.

Finalmente aseguró que ahora que no está su esposa Tere, él ha decidido aprender a manejar sus redes sociales.

“Creo que a todos los de mi edad, nos costó trabajo las nuevas tecnologías, aunque yo siempre he sido muy tecnológico, aunque me ha costado entender Instagram o TikTok, pero tengo hijos, ademas Tere se encargaba de esto, pero ahora que no está tengo que entrarle al toro por los cuernos”.

