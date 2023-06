Rubén Cerda vive emotivo momento al contactar a su esposa fallecida a través de un médium

Tere Herrera, la esposa de Rubén Cerda, falleció a finales del año pasado por complicaciones de salud.

En noviembre del año pasado, Rubén Cerda vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al enfrentar el fallecimiento de Tere Herrera, su esposa por más de 30 años, a causa de una grave enfermedad en el hígado.

A casi medio año de su sensible pérdida, el actor se comunica con su pareja a través de un coach de vida y médium, en donde comparte algunos de los momentos más bonitos que vivieron juntos y la forma en la que se ha manifestado a lo largo de estos meses.

En la emisión más reciente de Venga la Alegría, Rubén Cerda comenzó diciendo que su esposa le ha enviado diversas señales de que aún está a su lado: “la alacena estaba abierta, no podría asegurar que estaba cerrada, entonces dije ‘¿eres tú, Tere?’ y volvió a pasar lo mismo”, indicó.

Bajo este panorama, relató que su hijo sigue llorando la muerte de su madre, por lo que siempre ha tratado de consolarlo: “yo he platicado con él, sí llora mucho. Él tuvo mucha oportunidad de platicar con mi esposa, muchas cosas, ella ya sabía lo que iba a pasar”, apuntó.

Rubén Cerda admitió que su hijo aún sigue llorando la muerte de su madre. / Instagram: @vengalaalegria

Ante esto, el especialista le comentó que su esposa le mandó a decir, entre otras cosas, que leyera unos libros que tenía guardados acerca de la vida después de la muerte y que plantara una gardenia.

Tere Herrera le pide a Rubén Cerda que cierre ciclos

De igual forma, el experto le manifestó a Rubén Cerda que uno de los deseos de su esposa es que realice un ritual “como los que le gustaba” para honrar todo lo que pasaron juntos, pues hacer eso será un “cierre”.

“Era un lugar que ella amaba y que yo le propuse matrimonio allí. Es curioso, pero nosotros vivimos en Vallarta, tres años, y muy seguido le gustaba ir a la playa. No le gustaba meterse al mar, pero sí descalzarse y meter los pies al mar”, respondió el actor.

El especialista le contó a Rubén Cerda que su esposa desea que haga ciertos ritos para honrarla. / Instagram: @vengalaalegria

Rubén Cerda se quiebra al hablar de su esposa fallecida

A pesar de que Cerda evitaba llorar, se quebró un poco cuando el médium le habló acerca de las palabras que dijo unos días después del fallecimiento de su esposa.

“Antes de entrar aquí, dije ‘amor, dame la fortaleza para no quebrarme’ y me la está dando. Fueron muchos años. No porque me esté reteniendo, sin embargo, siempre me dio esa fortaleza y si yo, ahora tengo la fuerza, no es porque la esté reteniéndome, sino porque sé que está conmigo”, sostuvo.

Agregando que siempre conversa con la urna que contiene las cenizas de su esposa, principalmente, cuando tiene algún problema con sus hijos: “le platico, le doy las buenas noches, los buenos días, todos los días”, externó.

Al finalizar el encuentro, Rubén Cerda contó que su hija considera que su madre se transformó en una mariposa. / Instagram: @vengalaalegria

