Sasha Montenegro: su historia con López Portillo “que Dios lo perdone por tanto daño”

El pasado 14 de febrero se anunció la triste partida de Sasha Montenegro. Ella representó una etapa del cine nacional, pero también una etapa de la vida política del país. Alejandra Asimovic Popovic era su nombre original. Nació en Italia y llevaba sangre eslava, de ahí su nombre artístico: Sasha Montenegro. En los años 70 llegó a nuestro país y participó en películas del género llamado “ficheras”.

Eran cintas ligeras, con cómicos que soltaban albures a la menor provocación y con actrices despampanantes que se quitaban la ropa igualmente a la menor provocación. La belleza de Sasha la convirtió en una de las actrices más solicitadas en esos años.

Una década después Sasha inició un romance con el expresidente José López Portillo. Tuvieron dos hijos y se casaron a inicios de los 90. El matrimonio no terminó de la mejor manera, debido a acusaciones de maltrato y demandas de la familia. TVNotas buscó en aquellos años de amargo retiro a Sasha. Nos recibió en dos ocasiones: una en la “colina del perro”, famosa casa construida por López Portillo durante su gestión y que le dejó en herencia. La segunda fue en su casa en Cuernavaca. En estas dos entrevistas encontramos:

Fallece Sasha Montenegro a los 78 años / Redes Sociales

Te puede interesar: Muere Sasha Montenegro a los 78 años, tras supuesto derrame cerebral

Sasha se mostraba resentida con el trato que recibió por parte de expresidente

-¿Qué sentimientos te vienen ahora que se cumple un año de viudez?

“Nada, que Dios lo perdone por tanto daño. Es una pregunta difícil, ya que si tuviera que contestar toda la verdad no alcanzarían las páginas, entonces es mejor dejarlo así".

-¿Hay resentimientos?

“Tiene que haberlos, es lógico. Todo mundo sabe la relación que sostuvimos y que tomó el camino equivocado. Ahora ya no estoy para pensar en cabezas ajenas; el futuro es hoy y mañana. Trato de vivir lo mejor posible, aunque todavía me falta saltar unos charcos sucios que son las demandas que le pusieron a Nabila y Alex. ¡Quiero vivir en paz! Me retiré de la carrera de actriz, a la cual, desde hace muchos años, decidí no volver, pues intenté vivir tranquila con mi esposo, y durante ese tiempo lo cuidé. El pueblo de Mexico ya ni se acordaba de él, y mira cómo dejó a mis hijos”.

Archivo TVNotas

No te pierdas: Sasha Montenegro: así fueron sus últimos momentos

-Y todo empezó cuando se reencontraron en Sevilla, España, cuando él terminó su mandato presidencial en 1982...

“Nos conocimos en 1983. Yo fui a Sevilla, España, para montar una obra de teatro. Fue allí donde nos reencontramos, después regresé a México. Luego tuvimos a Nabila y empezamos a vivir juntos en 1987. Dos años más tarde nació Alejandro, nos casamos por lo civil en 1990, por la Iglesia en 2000, y a raíz de ahí se vino toda la tragedia que ya se sabe. En estos 20 años también pasamos cosas padres y hermosas. Solamente viajamos dos veces a Europa, pero para él mi propiedad de Temixco fue su refugio de descanso con todo y sus celos”.

-¿Cómo recuerdas a don Pepe?

“Escarbar en el pasado no es bueno, y si tengo algo que recordar de él, sólo trato de emular lo bueno; que fue un hombre culto, que lo amé, que fue atractivo, que la pasamos bien juntos, como pareja. Y bueno, él también me amó. El problema fue que envejeció, se enfermó y esto le provocó mucho daño psicológico, tanto a él como a nosotros. Pero eso hay que dejarlo en el pasado, pues todos tenemos que disfrutar la vida y el presente”.

Archivo TVNotas

Te puede interesar: ¿Cuál era la cantidad de pensión que recibía Sasha Montenegro, viuda del expresidente José López Portillo?

-¿Quiénes son tus amistades?, ¿con qué personas te reúnes?

“Me he quedado con el círculo de amistades que he tenido toda mi vida, lo que vino después no sirvió para nada y estaba consciente de ello. Parentela cercana, lejana, amigos de mi marido y toda esa gente que estuvo alrededor constituyó una verdadera sarta de aprovechados; bueno, hasta de la comida de este hogar buscaban beneficiarse. Todo eso ya desapareció, se fue, y a muchos ya no quise ni atenderlos. La basura se saca de la casa todas las mañanas, y la otra me costó años quitármela”.

-¿Te agrada que hoy te llamen “la viuda de López Portillo”?

“No, pues siempre he sido Sasha Montenegro, porque es un nombre que yo misma hice. El verdadero es Alejandra, y en Yugoslavia nos dicen Sasha, y mi apellido Montenegro es la tierra de mis padres. Además, resulta más fácil que la gente me ubique de esa forma; de hecho, en la calle la gente siempre me dice ‘Sasha’”.

Encuentra más notas como esta en el nuevo número de tu revista TVNotas.

Fallece Sasha Montenegro a los 78 años / Redes Sociales

Descanse en paz, Sasha Montenegro.