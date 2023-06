Se realizará la gran Marcha Gay Pride de la CDMX este 24 de junio con la presencia de varios famosos

En la plancha del Zócalo se realizará una verbena popular en la que se presentarán más de 35 artistas.

Estará encargada de cerrar con un concierto la cantante Bellakath y Dj Foxy.

Se realizó la presentación ante los medios de la Marcha Gay Pride 2023 de la CDMX, la cual se realizará este 24 de junio. Donde se darán cita algunos artistas famosos como Gaby Spanic, Carlos Benavides, Carlos Calderón ‘El Shulo’, Toñita, Bellakath, Dj Foxy, entre muchos más.

Recordemos que con esta marcha se busca el respeto a la diversidad de géneros. Pues este año tienen el lema de ‘Líbranos de toda discriminación’, el cual va dirigido a todas la sociedad de México como de América Latina.

Durante la presentación se dieron a conocer los artistas invitados que estarán presentes en esta marcha, pues se contará con la presencia de Gaby Spanic, Carlos Bonavides, BellaKath, Dj Foxy, Carlos Calderón ‘El Shulo’, Toñita, Karely Ruiz, Alejandra Ávalos, Rosa Gloria Chagoyán, entre muchos más.

En plática con los medios Gaby Spanic comentó: “Seré la reina de esta marcha. Cantaré mi música en el Zócalo, con la que me está yendo de maravilla en todas las plataformas digitales. Vamos hacer un remix, una coreografía padrísima. Estoy muy contenta de entrar nuevamente a la música y qué mejor lugar que apoyar a la comunidad LGBT que los amo, los quiero y me siento orgullosa de ser un ícono gay”.

Al preguntarle cómo se siente de tanto apoyo por parte de la comunidad, señaló: “Me han apoyado muchísimo, desde siempre, para mi es un honor, un público muy leal, que te sigue, que está contigo en las buenas y en las malas. Y estoy aquí super agradecida, honrada con toda la comunidad y bueno hay muchas Paolas Bracho por ahí, Usurpadoras, pero las amo”.

Por su parte, Carlos Bonavides comentó que “La comunidad LGBTIQ es parte de la sociedad mexicana, todos somos seres humanos, y todos merecemos respeto y dignidad. Cada quién sus gustos, pero el respeto para todos, para los que han luchado, para el puesto que han logrado tener, y el respeto de una parte de la sociedad. Fueron muchísimos años de sufrimiento, de crímenes, de verdadera discriminación, y que bueno que se da este evento para que apoyemos a la comunidad LGBTIQ”.

Además, dijo: “Hay que pedir para que en México haya una mejor comprensión, y una verdadera transformación de corazón. Para que la transformación comience por el amor y la comprensión hacía todas las religiones, para todos los pensamientos, las inclinaciones sexuales, hacía todas las personas”.

Por su parte, Toñita acudió al encuentro con la prensa y comentó: “Me siento muy agradecida de que me tomen en cuenta, porque si no valoramos este tipo de eventos, los artistas perdemos el encanto”.

La intérprete dijo: “Yo me siento muy agradecida porque me permitan cantarle a la comunidad. Yo cuando comencé mi carrera una de las personas que me abrieron las puertas en mi carrera cuando comencé de solista, fue la comunidad. Ahí sí soy muy fiel y agradecida, por lo que cuando me necesiten ahí voy a estar”.

Al cuestionar sobre que hay muchos adolescentes que se suicidan porque no saben qué hacer, la cantante indicó: “Es una responsabilidad como artista el transmitirles la idea de que con el hecho de que seas una persona gay y tengas problemas en tu casa, esto no quiere decir que puedes tomar la salida fácil. Hay otros caminos como las terapias, yo si las recomiendo, si tu familia no te quiere, si tu familia no te apoya en lo que tu eres realmente. Si eres una persona adulta con todo respeto debes salirte de esa burbuja y lo único que te van a hacer es una vida triste y difícil”.