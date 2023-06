¡Por el orgullo! Mary Paz Banquells acompañará a su hijo a la marcha LGBT tras ser negado por Alfredo Adame

Fue en el marzo cuando Sebastián Adame explotó contra la presencia de su padre en la marcha LGBT+, pues aseguraba el no representaba a la comunidad.

El eterno conflicto entre Alfredo Adame y sus hijos, Diego, Sebastián y Alejandro, parece no tener fin. La relación familiar está en ruinas, y el polémico actor no tiene reparos en arremeter contra los jóvenes, llegando incluso a afirmar que no llevan su sangre.

Ante la polémica, Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame y con quien procreo tres hijos, dio cátedra de sus hijos ¡tienen mucha madre! y ahora esta más que lista para marchar junto a su hijo en el pride de la CDMX este 2023.

“Ahí vamos a estar en primera fila, para mí ha sido verdaderamente muy importante porque mis hijos saben que cuentan con su mamá en todos aspectos, siempre los voy a estar apoyando y todos lo saben”

“Poder transmitir que las mamás debemos amar a nuestros hijos, no nos debe importar nada, no importa color, género, raza, yo amo a mi hijo por sobre todas las cosas”

Además, fue el mismo Sebastián Adame quien aplaudió que su padre fuera excluido de uno de los comités organizadores por supuestos actos homofóbicos que ha tenido en contra de la comunidad

Alfredo Adame dice que nunca rechazó a su hijo por sus preferencias / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

“Fue un acto muy decepcionante que tuvieran a una persona que solo le ha importado que la comunidad necesita su imagen y no al revés, entonces eso me decepciono mucho, sobre todo por el comité que dice luchar por nuestros derechos”, puntualizo.