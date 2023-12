Sergio Mayer asegura: “Anabel Hernández es mi fan de clóset. Dice que lleva 18 años investigándome”

Hace unas semanas Sergio Mayer presentó su libro autobiográfico ‘Entre el infierno y el éxito’. En él narra episodios de su vida jamás revelados.

Nos cuenta los escándalos en los que se ha visto envuelto. “Para mí presentar este libro representa muchísimas cosas. Me da la oportunidad de contar mi historia. De abrir el corazón y el alma. De contar mi vida a través de sus páginas. Hay muchas cosas que se han dicho en el tiempo que se han quedado ahí. Me han descalificado. Me han acusado. Me han dicho de todo... Ahora doy mi versión, porque lo viví en carne propia. Menciono a muchísimas personas. Hablo de mis aciertos y desaciertos. De mis amores y desamores. De mis éxitos y fracasos”.

Sergio Mayer presenta su libro ‘Entre el infierno’ y el éxito. / Internet

Le preguntamos sobre las acusaciones que hizo la periodista Anabel Hernández en su libro ‘Las señoras del narco’, en el que asegura que Mayer tiene supuestos vínculos con el narcotráfico. Sergio no se quedó callado y respondió con fuerza:

“Anabel Hernández es mi fan de clóset. Ella está enamorada de mí. Dice que lleva 18 años investigándome. Me ha metido en dos o tres libros. En todas sus presentaciones habla de mí. Yo creo que soy su amor platónico. Soy su crush y no le hago caso”, comentó Sergio.

