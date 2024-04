Shakira: Tras ruptura con Gerard Pique ¿La colombiana ya no cree en la monogamia?

A pesar de que Shakira expresa su amor a través de su música, su vida romántica no ha sido un cuento de hadas. No obstante, sus padres son un testimonio vivo de que una relación estable y un amor mutuo son posibles.

En el año 2022, Shakira se separó del exfutbolista Gerard Piqué en circunstancias que ella hizo públicas en una canción con BZRP. Esta ruptura fue el punto de partida para algunos de sus mayores éxitos musicales, que han formado parte de su album “Las mujeres no lloran’. Desde entonces, no ha vuelvo abrirse al amor, aunque se le ha relacionado con varias celebridades, incluyendo a Tom Cruise.

Piqué se enteró de la participación de sus hijos en el video de Shakira, cuando este estrenó en YouTube. / Instagram: @3gerardpique/

¿Shakira ya no cree en la monogamia?

La cantante recientemente compartió sus opiniones con una revista, enfatizando que considera que la monogamia es una utopía.

“La monogamia es una utopía. Pero he sido recompensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor, y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia. Mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad” Shakira

Asimismo, puntualizó que tras su separación de Piqué se sintió perdida, e incluso sin saber qué iba a hacer.

“Mira, no te voy a mentir: siempre soñé con tener una familia de cuatro. Y por un tiempo (después de la separación), me sentí como una mesa de tres patas. Me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir, cómo lo íbamos a hacer”

Shakira

Shakira y Piqué enfrentarían pleito legal para ratificar custodia de sus hijos / Instagram: @3gerardpique / @shakira

Shakira aún es una ferviente creyente del amor

La cantante finalizó asegurando que en casa tiene el mejor ejemplo: sus padres, el señor William Mebarak y la señora Nidia del Carmen Ripoll. Ellos han estado juntos por medio siglo.

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos. La forma en la que se miran el uno al otro, se toman de las manos y en la manera en la que no pueden vivir separados el uno del otro”, indicó. Sobre esa misma línea, la cantante nacida en Barranquilla, Colombia, reconoció: “Soy testigo del amor, solo que no he sido tan afortunada”.

Shakira festeja el cumpleaños del hombre de su vida. / Instagram: @shakira

