Shanik Berman calla al Burro Van Rankin en entrevista y exhibe que es mucho mayor que su esposa

Shanik Berman y Jorge ‘el Burro’ Van Rankin vivieron momentos de tensión después de que el conductor llegara tarde a la entrevista que tenía programada con la colaboradora de TVNotas para su canal de YouTube ‘N Estado Burresco’.

En el video de la entrevista, se puede ver a Shanik aparentemente sumamente molesta por la impuntualidad de su entrevistador, asegurando que ya llevaba mucho tiempo esperándolo.

“No, no, yo ya me presenté. Finalmente, llegó el que me iba a entrevistar, llegó tarde como llega a todo: al matrimonio no ha llegado y lleva viviendo, no sé cuántos años con su mujer”, expresó.

Ante esto, Jorge le dio el “permiso” para que “despotricara” en su contra, aseverando que su estancia en ‘La casa de los famosos México’, probablemente, la había “afectado”.

Jorge ‘el Burro’ Van Rankin “Vamos a dejar que despotrique contra mí, no lo voy a acortar. Venga, qué más me quieres decir. ¿Te afectó ‘La casa de los famosos’? Veo que sí. Les voy a decir una cosa. Vengo desde Santa Fe, está lloviendo como el carajo en la Ciudad de México, hay manifestantes”

Shanik Berman balconea a Jorge ‘el Burro’ Van Rankin

Durante la conversación, la periodista de espectáculos comenzó a “autoentrevistarse” y reveló que la pareja del presentador era mucho menor que él, resaltando que su consuegra tenía su misma edad.

“Lo inexplicable aquí es el pegue de ‘el Burro’. Espera, me estoy autoentrevistando. Su esposa podría ser su hija, o sea, él tiene la edad de su consuegra. Es más grande que su consuegra” Shanik Berman

Muy a su estilo, Van Rakin aprovechó una pausa de Shanik para aclarar que su consuegra era mayor que él por “cuatro meses”.

En respuesta, Berman también ventiló que su colega no le ha “cumplido” a su pareja, pues aún no le había pedido matrimonio: “Ni en eso le ha cumplido. Así como no llegó a la entrevista (a tiempo)”, expresó.

Si bien el resto de la entrevista transcurrió con normalidad, el momento no pasó desapercibido en redes sociales y los internautas “aplaudieron” la forma en la que Shanik dejó entrever su molestia por la impuntualidad de Jorge.

“Es loco decir, ‘espérate, me estoy autoentrevistando’”, “Me encanta Shanik”, “Shanik destapando el groooming de ‘el Burro’”, “La amo”, “Sí, se mostró un poco grosera, pero la impuntualidad tampoco se vale”, “Así se hace, Shanik”, destacaron algunos comentarios.

