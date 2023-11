Sofía Castro responde contundentemente a su ex tóxico, luego de que él negara agredirla en su noviazgo

A finales del 2020, Sofía Castro sorprendió a todos al revelar que vivió violencia doméstica en una de sus relaciones anteriores. En aquella ocasión, la actriz mencionó que esta situación afectó profundamente a su familia.

Tiempo después, volvió a retomar el tema y dio más detalles sobre todo lo que vivió con su expareja: “Tuve una relación de mucho tiempo muy fea. Me aventé casi seis años. Es decir, de los 14 a los 20 años. Fue algo muy fuerte, desafortunado y desagradable”, expresó en una entrevista para el canal de Yordi Rosado.

Y añadió: “Me decía muchas cosas feas. Un día me dijo que yo era una p*t4 por ser actriz y que lo que yo hacía no estaba bien. Un día me zangoloteó y me dejó los brazos marcados. Siempre me bajó mucho la autoestima y había mucha prohibición. Me ponía el cuerno cada fin de semana. Él sí podía salir y yo no”.

Si bien no mencionó nombres, el periodista Miguel Ángel Maldonado reveló que, presuntamente, se trataba de Jorge Álvarez Bringas, quien actualmente tiene 28 años.

Sofia Castro afirmó que la relación con esta persona la dañó profundamente



En medio de estos señalamientos, Álvarez negó rotundamente este señalamiento e incluso dejó entrever que no creía en la historia de Sofía.

“Es complicado pensar que un joven de 15 años, como lo han querido hacer ver, hubiera abusado sistemáticamente durante seis años, física y psicológicamente, de la que era en ese momento, la hija de la primera dama. Era la niña más cuidada del país. Sin ningún momento en el que ella estuviera sola y mucho menos que un joven de 15 años pudiera haberla violentado”, expresó en Todo para la mujer.

Sofia Castro reacciona

Tras las declaraciones de Jorge, Sofía Castro expresó que lo vivido con su expareja fue algo muy doloroso, por lo que prefiere enfocarse en cosas más positivas.

“La verdad no quiero hablar de ese capítulo de mi vida, porque fue un capítulo que yo ya superé, que yo ya pasé, donde sí, efectivamente, me lastimaron mucho”, puntualizó.

Y agregó: “Bueno, yo no conozco persona, Estado Mayor o ejército que te cuide los sentimientos, y que te cuide el corazón. Creo que si así fuera, no habría muchas mujeres violentadas en este país. Lo importante como mujer es alzar la voz, y no quedarnos calladas”.

