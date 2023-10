Sofía Castro supera a su ex tóxico

En diciembre de 2020, Sofía Castro fue entrevistada por la periodista Karla Iberia Sánchez, que quedó impactada por los comentarios que la actriz realizó. Confesó que en una de sus relaciones pasadas vivó violencia doméstica. Y explicó que su experiencia fue dolorosa tanto para ella como para sus papás.

“Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta. No poder amarte a ti misma. Hoy soy lo único que tengo en la vida. Y si no le echo ganas nadie lo va a hacer por mí... Para mis papás fue muy difícil que yo viviera una cosa así. Por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada”.

Sofía Castro ha sido parte del movimiento feminista que acusa el tipo de actos que ella vivió con su exnovio violento / Instagram

En otra entrevista con Yordi Rosado, la actriz comentó de nuevo que en su pasado había tenido una relación tóxica, que había marcado su vida por completo. Aunque no confesó el nombre, el periodista Miguel Ángel Maldonado indicó que se trataba, supuestamente de un personaje de Jorge Álvarez Bringas, quien actualmente tiene 28 años. Esto fue lo que contó la actriz:

“Tuve una relación de mucho tiempo muy fea. Me aventé casi seis años. Es decir, de los 14 a los 20 años. Una relación tóxica y abusiva. Esas son de las cosas de que me arrepiento. Fue algo muy fuerte, desafortunado y desagradable”. Sofía Castro

Sofía Castro y Jorge Álvarez Bringas tuvieron un romance tóxico / Instagram

Además señaló:

Sofía Castro “Me decía muchas cosas feas. Un día me dijo que yo era una p*t... por ser actriz y que lo que yo hacía no estaba bien. Un día me zangoloteó y me dejó los brazos marcados. Siempre me bajó mucho la autoestima y había mucha prohibición: ‘no salgas, no vayas, no saludes, no tomes’. Y me ponía el cuerno cada fin de semana. Él sí podía salir y yo no”.

