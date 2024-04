Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: Un matrimonio ¿dispuesto a hacer negociaciones en su relación?

Sofía Torres y Eduardo Videgaray han tenido conversaciones incómodas para mantener un matrimonio estable.

“Siempre me preguntan si soy villana en la vida real, pero no. Soy buen p3 do. Mi único objetivo es hacer que mi marido se sienta amado. El secreto de nuestra relación es que siempre hacemos todo para amarnos, protegernos y cuidarnos. Eduardo y yo estamos más felices que nunca. Hace poco festejamos nuestro primer aniversario”.

“Hemos tenido conversaciones incómodas, de introspección. Eso nos ha liberado muchísimo y nos ha ayudado a tener una relación muy sana y estable”.

Ve: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray posando en la orilla del mar / Instagram: @niurka.oficial / @sofiariveratorres

¿Sofía Torres y Eduardo Videgaray tienen unn matrimonio abierto?

“Al principio, los dos éramos celosos, pero ya no lo somos. Él siempre me anda tomando las fotos que ven en mis redes sociales. Hay unas que no estoy segura de subir y él me dice: ‘Súbelas’ con voz s...ual y yo le respondo: ‘Esas fotos están mejor para tu fondo de pantalla’ (rie)”.

“Somos bastante intensos en la intimidad. Yo soy la más cach...da. La gente tiene la imagen de que somos un matrimonio d3smadr0s’ y sw!...3r, pero nada de eso es cierto. Somos una pareja mocha, de hu3v@ y muy conservadores (ríe). Solo nos gusta juguetear con que, el día de mañana, probaremos algo más”.

Te puede interesar: Sherlyn revela la poderosa razón por la que se fue de México

Sofía se ha mostrado muy enamorada de su esposo / Instagram

“Toda la vida dije que jamás perdonaría una infidelidad. Entendí que para mí la traición está en la mentira. Si el día de mañana Eduardo necesitara algo fuera del matrimonio o ya no fuéramos suficiente el uno para el otro, sería el momento de tener conversaciones incómodas. Quiero pensar que, después de unos años de matrimonio, estaría dispuesta a tener acuerdos o negociaciones como pareja. Si es que llegara ese momento. Pero es muy fácil hablar. Mejor lo vemos en diez años (ríe)”.

“Estoy muy agradecida con el público por engancharse con mi personaje de ‘Natalia Ferrer’ en ‘Tu vida es mi vida’. Ha valido la pena cada momento que he vivido en este gran proyecto”, concluyó.

Para más exclusivas como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas.

Sofía tiene una carrera consolidada en los medios

Debutó en 2014 con el programa All Access.

Incursionó como presentadora de noticias en Imagen noticias.

Escribe una columna para el periódico Excélsior.

La hemos visto en telenovelas como: Amor bravío, La vecina, Si nos dejan, Caboy, actualmente, en Tu vida es mi vida.

Participó en el reality La casa de los famosos México.

Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, 1.4 millones en Facebook, 322 mil en X, 240 mil en TikTok.

Mira: William Levy reacciona a la polémica con Elizabeth Gutiérrez; niega consumir