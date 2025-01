Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray le contestan a Susana Zabaleta ¡Guerra de declaraciones!

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se volvieron objeto de críticas por lanzarse en contra de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. Los conductores de ‘Qué importa’, nuevamente, desataron controversia por sus ácidos comentarios en contra de la cantante y el integrante de ‘La cotorrisa’.

Si bien, Ricardo y Susana han enfrentado diversas críticas por la diferencia de edad entre ellos. Él tiene 30 años y ella acaba de cumplir 60. Sin embargo, ambos han dejado claro que están más que contentos y plenos en su romance. Por esta razón, los malos comentarios en torno a su relación “les tienen sin cuidado”.

Te puede interesar: Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: La conductora presume su ‘pancita’ de embarazo en baile romántico

No obstante, Torres y Videgaray generaron polémica por sus mordaces comentarios. Los cuales fueron considerados como “ofensivos”. Esto dijeron:

“Los juguetes que usa Susana para entretener a Ricardo los compra en tiendas de la Zona Rosa, en lugar de jugueterías”, declaró Sofía.

A lo que Eduardo Videgaray agregó con tono sarcástico: “Que tu pareja sea tu mamá ha de ser maravilloso, hasta que te avienta la pantufla”.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en guerra de declaraciones / IG: @susanazabaleta / @sofiariveratorres

No te pierdas: Susana Zabaleta explota ante preguntas sobre Frida Sofía y Alejandra Guzmán: “Me vale m...”

Susana Zabaleta le responde a Sofía Rivera y Eduardo Videgaray

Como era natural, la prensa se dio a la tarea de cuestionar a la actriz sobre los comentarios de los conductores. Por esta razón, Susana Zabaleta, muy a su estilo, contestó contundentemente a Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray. ¡Dio a entender que tuvo un romántico encuentro con el también comediante!

“Pero yo lo amo (a Videgaray). Imagínate que lo llevé a mi casa, así que, que no me critique porque sé historias y las platico”, mencionó.

Por su parte, Ricardo Pérez no se ha pronunciado con respecto los comentarios que hicieron en ‘Qué importa’. No obstante, en redes sociales, algunos usuarios consideraron que muy pronto dará respuesta en su pódcast ‘La cotorrisa’.

Susana Zabaleta / IG

Mira: Susana Zabaleta ¿Obligó a Ricardo Pérez a andar con ella? ¡Le puso un ultimátum!

¿Qué le contestaron Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray a Susana Zabaleta?

Aunque se consideró que la polémica situación quedaría ahí, Sofía y Eduardo también contestaron a lo dicho por la cantante tenor. ¡Guerra de declaraciones!

En la más reciente transmisión de ‘Qué importa’ compartieron las declaraciones que hizo Zabaleta a la prensa. Tal parece que no las tomaron a mal. Incluso, bromearon con el asunto. ¡Felices los 4, dice Sofía!

"¿Me vas a explicar o qué onda, Videgaray? Bueno, Susana, le conoces varias historias a mi papá, bueno a Eduardo, pero a mí, todavía no. Veámonos (con Ricardo) y felices los 4”. Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres junto a Eduardo Videgaray / IG: @sofiariveratorres

Además, Eduardo añadió que las historias de Susana Zabaleta sobre él, lo dejarían mal parado.

“Susana, ya me dio curiosidad qué historias puedes llegar a contar. Susana, si cuentas esas historias, me vas a hacer quedar mal”, dijo Eduardo.

Al momento, la cantante y el comediante no han dado respuesta a estas nuevas declaraciones. No obstante, esta no sería la primera vez que la relación entre la actriz y el comendiante da de qué hablar. Hace unos días, Susana Zabaleta reveló que no convive con su suegra, mamá de Ricardo Pérez. ¿Hay problemas?

Así lo dijo Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: