¡Solo la verdad! Tania Rincón confirma que está en una relación: “Estoy enamorada”

El pasado 28 de marzo del 2023, la conductora Tania Rincón anunció su separación del padre de sus hijos, el empresario Daniel Pérez, tras 16 años de pareja, de los cuales once estuvieron casados. Aunque fue algo doloroso para ambos, en la edición del pasado diciembre del 2023 de TVNotasuna persona cercana a Tania nos confirmó que se encuentra muy enamorada.

¿De quién se trata? La fuente nos confirmó que se trata de un productor de Televisa deportes, llamado Pedro Pereira, pero ella dudó hacer pública su relación.

Tania Rincón estaría dándose otra oportunidad en el amor / Instagram:@taniarin

No te pierdas: El nuevo amorcito de Tania Rincón, Pedro Pereira, productor deportivo

Tania Rincón confirma que está en una relación

Ahora, Tania Rincón confirmó que está más que enamorada a más de un año de estar separada del padre de sus hijos, Daniel Pérez. TVNotas ¡Solo la verdad!

Mediante un encuentro con los medios, la conductora de Hoy fue cuestionada sobre su situación sentimental y, con gran emoción, dejó al descubierto que se encuentra en una relación. ¡Está verdaderamente enamorada!

Te puede interesar: ¿Quién es Pedro Pereira? El productor que le robó el corazón a Tania Rincón

No obstante, Tania externó que no quiere presumir de más su relación, dado que no sabe si el romance evolucionará como ella desearía.

“Ay no, qué bárbaros, pero mira, yo ya aprendí, ya aprendí, ya no voy a presumir tanto. Estoy muy contenta, estoy muy bien, planeando los regalos del Día del Amor y la Amistad para mis creaturos”

Tania Rincón

Agregó: “Sí estoy enamorada, pero es que, a ver, no es que lo esconda, pero tampoco es que ya quiera hablar tanto de eso, porque uno aprende y luego la caída es más dolorosa, entonces bajo perfil, mejor”.

Pese a que Rincón no mencionó el nombre de su actual pareja, sí confirmó que se encuentra en una relación y está más que ilusionada con este romance.

Así lo dijo Tania Rincón:

Mira: Angélica Vale presume su nueva figura en redes sociales y le llueven halagos ¿Cómo bajó de peso?

¿Quién es el novio de Tania Rincón?

Pedro Pereira, quien presuntamente es novio de Tania, es un joven de 33 años quien es productor de Televisa deportes, por lo que su flechazo se habría dado en las instalaciones de la televisora de San Ángel. Pedro, al igual que Tania, es divorciado.

Es hermano del futbolista Jari Pereira, quien hasta 2021 jugó con el Necaxa.

Además de ser producir en TUDN es cantante y en Spotify y Amazon Music lanzó un sencillo, titulado Nadie.

Según la fuente que habló con TVNotas de este romance, Pereira busca tener un perfil bajo, aunque cumple con un rol exitoso dentro del área deportiva de TelevisaUnivision y su cuenta de Instagram está abierta al público.