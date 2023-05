Susana Zabaleta confiesa por qué detestaba actuar en telenovelas: “Yo lloraba”

Susana Zabaleta dio a conocer que sus hijos han sido lo más importante en su vida, al grado de negarse a estar en un proyecto, solo por velos crecer.

Susana Zabaleta fue la más reciente invitada en ‘La Entrevista con Yordi Rosado’, donde innumerables celebridades han acudido al lado del exconductor de ‘Otro Rollo’ para revelar algunos de sus momentos más importantes a lo largo de su carrera y vida.

Esta ocasión la actriz confesó las contundentes razones por las cuales reprueba formar parte de una telenovela, pues asegura que el “ambiente” no es nada su estilo.

Susana contó lo mucho que disfrutar estar con sus hijos, por lo que nunca quiso perderse parte de su crecimiento. / Instagram: @yordirosadooficial

“Lloraba, llegaba a mi casa, o sea lloraba en la novela y llegaba a mi casa a llorar... Primero el ambiente, este rollo de ‘Hola, ¿cómo estás? Qué padre… ¿Nos hablamos?’ Chin… a tu madre, gü… no tienes mi número cul… No sé si llega a ser hipócrita o es esta forma, que yo no sé de formas, porque en Monclova no somos así… Me choca a mí ese rollo de quedar bien”, dijo.

Así lo dijo:

Sin embargo, después de varias anécdotas, la actriz aseguró que existe otro tema puntual por el cual no le gusta ser parte de proyectos en la pantalla chica.

Recordemos que Susana ha externado lo importante que son sus hijos en su día a día, especialmente con el menor, quien puntualizó es el hombre de su vida.

Tal situación sería un punto crucial en la carrera de Zabaleta, de modo que también se ha negado a pasar arduo tiempo en un foro actuando en novelas y no en las mejores etapas de dos sus hijos.

Zabaleta confesó que ver a sus hijos hacer su vida es un proceso muy complejo, pues ella no trabajó tanto para estar sola. / Instagram: @yordirosadooficial

“Yo nunca hice novelas porque no salías del foro, yo quería estar con mis hijos. Yo le decía a Rosy ‘es que ya no quiero trabajar, quiero estar con Eli y no me la quiero perder’, no quiero que me digan, ‘oye, ya caminó’, no, yo quiero estar ahí cuando camine, yo quiero estar ahí cuando diga mamá, yo quiero estar ahí y sí estuve”, afirmó.

Sin embargo, la actriz destacó que es muy difícil ver a sus hijos “hacer su vida”, pues aseveró que ella no trabajó tanto, para estar sola.

Así lo dijo: