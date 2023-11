¿Susana Zabaleta estrenaría romance con integrante de La cotorrisa?; esto sabemos

Hace unos días Gustavo Adolfo Infante aseguró que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, integrante de La cotorrisa estarían estrenando un romance, luego de participar juntos en el programa Divina comida México.

Debido a esta situación Susana rompió el silencio sobre los recientes rumores. La actriz mexicana desmintió dicha información, pero aprovechó el espacio para bromear junto al comediante , dejando ver que entre ambos se creó una muy buena amistad.

“Él ya sabe cómo es, pero no es cierto. Somos amigos. Me hace reír mucho”, respondió Zabaleta y fue interrumpida por Ricardo Pérez: “Son rumores míos para que yo me vaya bien”.

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tiene un romance? / Instagram

La actriz aprovechó el momento y bromeó con la prensa diciendo que Ricardo tenía unas manchas de labial que ella le habría hecho antes de llegar a la alfombra roja de Divina comida México.

¿De qué trata Divina comida México?

La segunda temporada de Divina comida México de HBO Max muestra el lado más íntimo de los famosos, pues literalmente abren las puertas de hogar para que 3 famosos disfruten de una rica comida que el anfitrión preparó, mientras platican de su vida.

Cabe señalar que la segunda temporada ya se encuentra disponible en plataforma antes nombrada y en está ocasión contará con la participación de: Daniela Rodrice, Mariana Botas, Stephanie Salas, Susana Zabaleta, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa.