Tania Rincón se defiende tras los señalamientos de que supuestamente hizo trampa en la carrera de TUDN

Tania Rincón se encuentra en medio de la polémica luego de su participación en la carrera Kardias TUDN 2024, la cual se celebró el pasado fin de semana.

La conductora de Hoy posó muy feliz con su medalla. Sin embargo, varios maratonistas aseguraron que Tania no corrió los 21 kilómetros correspondientes y hasta un sitio en Facebook declaro que habría hecho trampa.

Además, se dice que Rincón solo recorrió la mitad de la competencia, ya que al parecer no se encontraba en buenas condiciones físicas.

Mira: Sorprendentes detalles sobre la muerte de Juan Ramón Sáenz, el locutor de ‘La mano peluda’ salen a la luz

Tania Rincón ocupó su cuenta de Instagram en la cual subió un video para aclarar lo sucedido y ahí detalló que dicha información era totalmente falsa.

La conductora detalló que desde el principio informó que solo recorrería la mitad del recorrido, ya que tenía una fuerte gripe que no se lo permitió.

Tania Rincón

“Yo no corrí 21 kilómetros, fui muy clara, fui muy honesta desde un principio. No me sentía bien físicamente y dije que iba a correr 10 kilómetros porque traía una gripe que seguramente hubiera acabado la carrera, pero no es como la quería acabar”.