Teatro en breve llega con nueva temporada y grán éxito

‘Teatro en breve’ se ha consolidado como una gran opción de entretenimiento para los amantes del género, con un formato de obras de corta duración en espacios pequeños.

Apenas hace unas semanas cerró su décima temporada con la periodista Martha Figueroa como su madrina y ya arrancó la décimo primera temporada.

La conductora del programa ´Con permiso´ nos dijo:

“Desde que Paco Lalas (el director del concepto), empezó con las obras cortitas me invitó a ser de las primeras en develarle una placa, y hasta la fecha. Han pasado 10 años de eso y siempre lo apoyaré, y no es sólo por amistad, sino que es un ejercicio padrísimo para los actores y espectadores, más ahora que estamos tan dispersos y no estamos en nada. Andamos como zombies y concentrar tu atención 15 minutos y dejar de pensar en todo lo demás y tener a los actores enfrente es una experiencia muy padre”.

MÉXICO, CDMX, CASA FUERTE DEL INDIO FERNANDEZ; 31 DE MARZO DE 2024.- DEVELACION DE PLACA DE FIN DE TEMPORADA DE TEATRO EN BREVE. FOTOS: ALEX ISUNZA / @AlexIsunza/TVNOTAS

Sobre la décima temprada, que recién concluyó Paco Lalas comentó: “Fue una temporada muy bonita. Nos costó mucho trabajo porque marzo estuvo lleno de eventos muy grandes en la CDMX y además vacaciones, pero tuvimos éxito y eso nos hace despedir esta temporada felices”.

Algunas de las obras destacadas en la décima temporada fueron: ´Un hombre busca una mujer´ con canciones de Luis Miguel, ´Los amigos no se besan en la boca´ con temas de Yuridia, y ´La bonita disfunción´.

Y sigue el éxito de Teatro en breve con su decimoprimera temporada. Incluye comedias, thrillers, una obra con temas de Ricardo Montaner, y una dirigida a la comunidad LGBTTTI, entre otras.

¿Qué obras se presentan en esta temporada de ‘Teatro en breve’?

En esta decimoprimera temporada de ‘Teatro en breve’ se presentan:

´Cabalgando cobras´,

‘Un americano especial´,

´Mundo coalli´,

´La cima del cielo´,

´Déjenme salir´,

´Las transparencias engañan´,

´Dime que sí´ y

´Amo su inocencia´.

En la presentación de esta temporada, Paco Lalas dio la bienvenida al nuevo elenco de estas puestas en escena, así como los padrinos, entre los que se encontraban el primer actor Salvador Sánchez, Verónica Macías, Ari Sandy, Giuseppe Gamba y Luis Fernando Peña.

Verónica Macías comentó:

“Es un honor que me hayan invitado. Paco Lalas ha luchado siempre por este proyecto del que ha salido gran talento. Hay de todos los géneros. A mí por ejemplo me encanta la comedia y hay excelentes obras que te hacen reír a carcajadas”.

Mientras que Luis Fernando Peña señaló que “Teatro en breve es una gran oportunidad para que los actores comiencen una gran carrera y Paco Lalas es muy cuidadoso de todos los textos que aquí se presentan. El público sale totalmente feliz de las ofertas que acá se presentan”.

¿Dónde se presenta ‘Teatro en breve’?

‘Teatro en breve’ se presenta de viernes a domingo en la casa de Emilio ´el Indio´ Fernández, ubicada en Ignacio Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán.

¿Dónde comprar los boletos para ‘Teatro en breve’?

Los boletos para ‘Teatro en breve’ pueden comprarse en su página y los precios van de los 200 pesos por una obra hasta 400 por tres obras.