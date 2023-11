Tefi Valenzuela y Marco León, ganadores del boomerang de LEBEH, hablan del cambio definitivo de parejas

Una muy emocionante semana se vivió en el programa Hoy con la dinámica del boomerang, en Las estrellas bailan en Hoy, la cual consistió en que, por una semana, todos los participantes cambiaron de pareja para ganar puntos extras.

Esta ocasión los ganadores fueron Tefi Valenzuela y Marco León, que en exclusiva platicaron con TVNotas sobre este triunfo que obtuvieron.

Tefi contó parw TVNotas: “Era la meta ganar y si lo visualizamos. Confiamos y creímos en nosotros mismos. Además de que atrajimos con la mente el bailar juntos porque desde que nos dijeron del boomerang comentamos que nos encantaría que nos tocara y mira los resultados, compaginamos bastante bien”.

Mientras que Marco señaló: “Estamos felices, con una gran adrenalina. Es lo nuevo y lo desconocido con una nueva pareja y coreógrafo, pero salió de maravilla. Además de que Tefi es una gran bailarina. Y le he puesto muchas ganas, ya que además de ensayar para este reality estoy en teatro en Amor sin barreras y en televisión actuando en la nueva telenovela de Salvador Mejía”.

En redes sociales la gente ha pedido que la pareja oficial de baile de Marco, Dania Méndez, se quede con Agus Fernández, con quien tiene una gran amistad.

Con respecto a lo anterior, Marco, quien ha demostrado un gran desempeño, ya que ha ganado semanas tanto con Dania y ahora con Tefi, nos dijo: “Agustín y Dania son los reyes de las redes sociales y si la producción decide que ellos se queden juntos, yo tengo que asumirlo como tal, pero yo quiero mucho a Dania y hemos hecho un gran trabajo y ojalá sigamos juntos”.

Por su parte, Tefi defiende seguir al lado del Borrego Nava, su pareja oficial: “Sabemos que mi Borre no es un gran bailarín, pero tiene un carisma impresionante y es una extraordinaria persona, yo con él me siento totalmente feliz y hemos logrado sacar grandes números. A él no lo dejo por nada, no lo suelto para nada”.

Finalmente, nos adelantaron que vienen grandes sorpresas en el reality: “Vienen bailes con invitados, bailes las mujeres, bailes los hombres, retos. No se lo pueden perder”.